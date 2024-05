Al teatro Houdini ospite Paky dei Nuovi Angeli per il 30° appuntamento col Lucio Tunis Show

Il tutto condito da una piccola intervista ad opera di Lucio Tunis al grande artista Paki dei Nuovi Angeli, intervallata da celebri brani, interpretati magistralmente. L’artista di lungo corso, che non ha bisogno di presentazioni, è anche un uomo disponibile ed alla mano, dotato di un talento straordinario, riconosciuto a livello internazionale.

Nella serata di Mercoledi 22 Maggio 2024, si è svolto il 30° appuntamento del Lucio Tunis Show, un salottino musicale con stampo informale che ha registrato il tutto esaurito in brevissimo tempo già prima della data dello spettacolo. Gli ospiti locali, tutti di eccezionale bravura, Sono stati: Giancarlo Rocca, Marco Campo con i suoi brani e Alessandra Ventura che ha cantato con lui, Giancarlo D’Amico che, pur in questa occasione non deliziandoci con la sua voce, è stato fondamentale per la buona riuscita dello show, Gabriella Cambarau, accompagnata dai maestri Mariano Argiolas e Tommaso Deiana, Francesco Scano, Roberto Pusceddu, una simpatica intrusione da parte del noto giornalista Antonello Lai, che ha, in presa diretta, confezionato un servizio sullo spettacolo che era in divenire.