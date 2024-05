Un omaggio a Morricone nel cuore della Sardegna: Torralba celebra il Maestro

Mercoledì 8 maggio, a partire dalle ore 20:00, gli appassionati di cinema e musica avranno l'opportunità di immergersi nelle orchestrazioni del Maestro Morricone, il cui genio ha attraversato decenni, lasciando un'impronta indelebile nella storia del cinema mondiale. L'evento si annuncia non solo come un'occasione per ascoltare la grandezza delle sue composizioni, ma anche per comprendere il suo processo creativo, attraverso le parole di Porcu, esperto e appassionato divulgatore. Porcu, nato a Macomer e figura di spicco nel panorama culturale sardo, porta con sé un curriculum di tutto rispetto. Dal 2016 al 2022 ha diretto il Museo Casa Manno di Alghero, collaborando con importanti istituzioni culturali e scrivendo per riviste specializzate.





La sua passione per la musica e il cinema si riflette nei suoi numerosi seminari e conferenze, rendendolo la guida ideale per esplorare l'arte di Morricone. L'ingresso all'evento è gratuito, un dettaglio che non fa che aumentare il valore dell'iniziativa, rendendola accessibile a tutti coloro che desiderano partecipare a questa celebrazione culturale. È una testimonianza del desiderio del cinema Carlo Felice di contribuire alla vita culturale della comunità, offrendo spazi di riflessione e apprezzamento per le arti. Questa serata monografica dedicata a Ennio Morricone promette di essere un punto di riferimento per gli amanti del cinema e della musica, e un'occasione per tutti di avvicinarsi all'opera di un maestro che ha saputo raccontare storie profonde con le sole note musicali.





Un evento che Torralba, e il suo cinema Carlo Felice, ospiteranno con orgoglio, consapevoli del legame indissolubile che unisce la musica al grande schermo. Per informazioni e prenotazioni, il pubblico è invitato a contattare direttamente il cinema o a consultare il sito e i profili social dell'istituzione, che continua a essere un punto luminoso nella mappa culturale della Sardegna.

