Il Rapa Nui Tour di Fill Pill approda al Teatro Houdini

Per chi è interessato a un'esperienza di intrattenimento che combina risate a profonde riflessioni, questa è un'occasione da non perdere. Il Rapa Nui Tour di Fill Pill è una ventata di freschezza nel panorama della comicità, unendo l'ironia sulla vita di tutti i giorni alla profondità del pensiero sulle grandi questioni che attendono il nostro domani. L'appuntamento è per oggi, venerdì 3 maggio 2024, alle ore 21:00 al Teatro Houdini. Per prenotazioni, è possibile chiamare il numero 342 885 4743 e parlare con Ginevra, che si occuperà di registrare la vostra presenza. Non perdete l'opportunità di godere di una serata di risate e riflessioni con uno dei nomi più promettenti della stand up comedy italiana.

