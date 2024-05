Conclusa l'11° edizione della gara Canora all'Alguer: Un evento di talento e tradizione

Il contesto della competizione è stato impreziosito dalla presenza di una giuria stabile, composta dagli apprezzati Maria e Marcello Mordenti, Ilaria Celeste, Felice Galluccio, Maria Teresa Pasta, Marta Soggiu, Franco Calvia e Claudio Sini. La loro esperienza e competenza nel campo musicale hanno garantito una valutazione equa e professionale delle esibizioni. I partecipanti hanno offerto prestazioni di alto livello, mettendo in luce le loro capacità vocali, interpretative e la presenza scenica, elementi tutti valutati con un sistema di votazione millesimale dalla giuria.





Al termine di una serata emozionante, Noemi Trifirò è stata proclamata vincitrice, seguita da Cinzia Calvia e Marina Pera nelle posizioni successive. L'evento ha anche avuto un momento di commozione e ricordo per Benjamin Berto, caro amico della comunità musicale, scomparso lo scorso dicembre. In suo onore è stato istituito un premio della critica, consegnato durante la serata a Franco Sunch.





La madre di Benjamin, Gavina Piras, ha ricevuto una targa commemorativa, un gesto di profonda stima e affetto da parte di tutti i partecipanti. La gara canora non è solo un'occasione per esibire il talento, ma anche un momento di socializzazione e condivisione culturale, confermando l'importanza di queste manifestazioni nella promozione degli artisti emergenti. Con il supporto di numerosi sponsor, l'evento ha garantito un'esperienza indimenticabile per tutti i presenti. L'11° edizione della Gara Canora all'Alguer ha dimostrato ancora una volta il suo valore nel panorama culturale e artistico, con la promessa di ritornare per un'ulteriore edizione l'anno prossimo. L'appuntamento è quindi rimandato alla 12° edizione, in attesa di scoprire nuovi talenti e celebrare ancora una volta la musica e l'arte.

