San Marco Fest 2024 parte col botto e stasera si esibisce Roy Paci

La kermesse di quest'anno propone un programma ricchissimo, pensato per intrattenere e coinvolgere un pubblico variegato. Da giovedì a sabato, gli eventi si susseguiranno dalla mattina fino a notte fonda, offrendo concerti, performance dal vivo, dj set e molto altro. Le strade di Fertilia diventeranno il palcoscenico di artisti di fama e talenti emergenti, garantendo divertimento per tutte le età.





Uno degli ospiti più attesi è Roy Paci, che venerdì 26 aprile prenderà il comando della consolle, promettendo una serata di grande energia musicale. La sua presenza è un omaggio alla varietà musicale che caratterizza il festival, capace di spaziare dal rock al funk, dal latin alla musica elettronica. Allo stesso modo, il duo comico "Pino e gli Anticorpi" porterà sul palco il loro nuovo spettacolo "The best of...", promettendo risate e leggerezza. La serata conclusiva, sabato 27, sarà dedicata alle voci femminili con le Dress in Black, che renderanno omaggio agli AC/DC, seguite dal set energico di dj Diva, che porterà i ritmi della latin house e del reggaeton a Fertilia.





L'elemento culturale non sarà da meno, con mercatini dell'artigianato dove espositori locali presenteranno creazioni uniche, riflettendo le tradizioni artigianali della Sardegna. L'area dello streetfood offrirà reinterpretazioni gourmet delle pietanze sarde, dimostrando come la tradizione possa incontrare l'innovazione anche nella cucina. Tra gli eventi più attesi ci sarà anche il ritorno dell'albero della cuccagna, una tradizione che ha segnato le edizioni passate del festival e che promette di essere un momento di grande divertimento collettivo. Raffaele Buo, presidente del Comitato Festeggiamenti San Marco, esprime entusiasmo per il rinnovo di questo appuntamento: "Siamo felici di rinnovare un appuntamento che appartiene alla storia e all’identità della nostra comunità. Ma soprattutto siamo contenti di trasformare una festa patronale in una kermesse di grande richiamo turistico."





San Marco Fest non è solo un festival, ma un'espressione della vitalità di Fertilia, che riesce a unire la comunità e attrarre visitatori da ogni parte, confermando il suo ruolo di evento imperdibile nella stagione turistica della Riviera del Corallo.

Fertilia è in fermento per il San Marco Fest 2024, l'evento annuale che si svolge dal 25 al 27 aprile, trasformando la borgata in un vivace epicentro di cultura, musica e intrattenimento. Questa storica celebrazione, radicata nell'identità della comunità, si rinnova ogni anno grazie all'impegno degli organizzatori e al sostegno delle istituzioni locali.