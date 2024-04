Spettacolo "Time in Jazz 2024": Un'edizione celebrativa dell'amore universale attraverso la musica

I volti dell'amore. Le sue forme. I suoi gesti. E le musiche. Strette nell'abbraccio di Time in Jazz. Presentata la 37° Edizione di Time in Jazz. Ideato e curato da Paolo Fresu, questo grande evento culturale, porta alcuni dei più grandi musicisti jazz, ma non solo, in piccoli borghi, spesso dell’interno, della Gallura e del Monte Acuto e del Logudoro. Una manifestazione di grande qualità alla quale l’assessorato del turismo della Regione Sardegna presterà la dovuta attenzione. Da Vinicio Capossela a Kenny Garrett. Paolo Fresu e Omar Sosa con il progetto “Food”. Da Theo Croker a Nicola Conte. Da Chiara Civello a Lella Costa, passando per Frida Bollani Magoni. L'Agnata che si apre a Neri Marcorè, Scarlet Rivera e Borderlobo. E poi artisti come Roberto Gatto, Francesco Bearzatti, Nicola Stilo, Furio Di Castri, Tino Tracanna, Glauco Venier, Gianrico Manca, Francesca Gaza, Olivia Trummer, Mauro Campobasso, Mauro Manzoni, Maurizio Camardi, Sergio Cossu e Mauro Palmas, Tino Tracanna, Bonnot, Roberto Cecchetto, Borderlobo e Glauco Venier. Le immancabili parate musicali della Rusty Brass e la banda “Bernardo De Muro” di Berchidda. Pierpaolo Vacca e i suoi ospiti nello spazio post-concerto. I dj set di Renton e la vetrina del FestivalBar. Senza dimenticare le mostre, le presentazioni di libri, gli incontri con gli autori, le attività per i bambini e molto altro ancora.Vi aspettiamo, dall'8 al 16 agosto tra Berchidda (con il suo storico e suggestivo palco centrale), Arzachena, Banari, Bortigiadas, Budoni, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Oschiri, Ozieri, Porto Rotondo, Posada, Puntaldia, San Teodoro, Tempio Pausania, Tula e Viddalba.