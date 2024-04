"Le stanze di Anna Achmatova" in scena al Teatro Houdini

La messa in scena si è avvalsa anche dell’ausilio di musiche scelte appositamente accompagnate in momenti studiati da danze, riportando alla mente del pubblico, atmosfere fredde, cupe e angosciose come la guerra, ma anche gli amori, la giovinezza e le speranze, di questo grande personaggio. Anna Andreevna Achmatova, poetessa russa, è vissuta tra il 1889 ed il 1966, è stata candidata al premio Nobel per la letteratura nel 1965, arrivando solo seconda, fu una penna critica contro il regime staliniano, tant’è che il suo primo marito fu fucilato, ed il secondo, così come il figlio furono detenuti nei gulag e molte delle sue opere furono sottoposte a censura, alcune delle quali uscite molte tempo dopo la sua morte, in patria.

Nella serata di Sabato 13 Aprile 2024, Franca Melis e le sue amiche attrici, hanno portato in scena la vita della grande poetessa Russa Anna Achmatova, un lavoro intenso, toccante, a tratti anche drammatico, in cui le attrici, dopo l’introduzione iniziale a cura di Laura, con la sapiente regia della Melis, che ha anche portato per mano gli spettatori con una narrazione fluente, hanno rievocato, declamando le sue opere, interpretando ciascuna la protagonista in momenti diversi della sua vita ed i personaggi che ruotano intorno a lei.