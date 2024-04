Il popolo delle donne: Una riflessione su affermazione e violenza

La protagonista del documentario è la dottoressa Marina Valcarenghi, una figura poliedrica che, nelle vesti di giornalista, attivista, psicoterapeuta e psicanalista, ha esplorato come l'insicurezza femminile persista nonostante le donne abbiano progressivamente guadagnato autonomia economica e sociale. Le proiezioni in Sardegna sono possibili grazie alla collaborazione di diverse organizzazioni: MOS Sassari, Fipe-Confcommercio Sud Sardegna e Ccn Corso Vittorio Emanuele di Cagliari, in sinergia con il Csc Carbonia della Società Umanitaria, il Circolo Arci La Gabbianella Fortunata, Ucca (l'Unione Circoli Cinematografici Arci) e il Museo Nivola. Il documentario ha una durata di 60 minuti e l'ingresso è gratuito.

"Il popolo delle donne", in programma sabato 13 aprile alle ore 17, verrà presentato al museo Nivola di Orani da Yuri Ancarani. Questo film documentario del 2023, diretto da Yuri Ancarani, mette in luce per la prima volta il legame tra l'aumento dell'affermazione sociale delle donne e l'incremento della violenza sessuale maschile, mostrando come questi due fenomeni siano direttamente proporzionali.