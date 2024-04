Dal 12 aprile su schermo: 'MAMA SARDIGNA', Il Racconto dell'isola tra antico e moderno

In onda su Catalan TV e Supertv Aristanis





MAMA SARDIGNA si propone come un viaggio, un racconto che percorre 7 tematiche culturali dedicate alla Sardegna, attraverso la voce dei sardi, degli stessi luoghi e dei paesi isolani, con le loro tradizioni immateriali e materiali, la natura e l’ambiente, l’archeologia e i monumenti, la spiritualità, i mestieri, l’arte e gli artisti. Il programma televisivo affronterà le dinamiche culturali della Sardegna, per mezzo di un continuo confronto tra quel che è antico e ciò che è moderno, portando nelle case del pubblico, il volto senza tempo di “Madre Sardegna”. Direttamente dalla biblioteca del convento francescano di Santa Maria di Betlem, a Sassari, il conduttore Bruno Lombardi accompagnerà i telespettatori in un viaggio emozionale tra le eccellenze culturali della Sardegna.

Da Venerdi 12 Aprile 2024, alle ORE 20:45 su CATALAN TV al canale 15 del digitale terrestre, e alle ORE 23:00 su SUPERTV ARISTANIS al canale 77, andrà in onda la prima puntata del programma culturale MAMA SARDIGNA; il nuovo format televisivo, veicolato dalla lingua sarda, terrà compagnia ai telespettatori ogni due settimane sino ad Ottobre prossimo, per 14 appuntamenti complessivi.