I CCCP – Fedeli alla Linea Tornano in Sardegna con il Tour “In Fedeltà la Linea c’è”

Questo evento è frutto della collaborazione tra la cooperativa Le Ragazze Terribili, Shining Production, l’amministrazione comunale di Alghero, e la Fondazione Alghero, e si inserisce nel ricco programma dell’Alguer Summer Festival 2024. Dopo un periodo di riflessione e di progetti artistici diversi, che li ha visti protagonisti di mostre e spettacoli come “Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea 1984-2024” e il concerto “CCCP in Dddr” a Berlino, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur si riuniscono per celebrare i 40 anni dal loro primo EP, “Ortodossia”. Il tour “In fedeltà la linea c’è” promette di essere un viaggio tra passato e presente, caratterizzato da quella carica rivoluzionaria e da quel messaggio critico che hanno sempre contraddistinto la band. I biglietti per questa imperdibile occasione saranno disponibili a partire dal 14 marzo 2024, attraverso i circuiti di biglietteria Ticketmaster, TicketOne e Box Office Tickets, oltre che presso la sede delle Ragazze Terribili a Sassari e l’Atelier#3 ad Alghero.





I prezzi variano dai 46 euro per il parterre in piedi ai 57,50 euro per la tribuna numerata, prevendita inclusa. Il ritorno dei CCCP – Fedeli alla Linea non vuole essere una mera celebrazione nostalgica, ma piuttosto un'occasione per riflettere su temi sempre attuali, come evidenziato dal loro storico slogan “Produci, consuma, crepa”. Attraverso la loro musica e le loro performance, la band continua a stimolare la coscienza collettiva, dimostrando come sia possibile lasciare un segno indelebile attraverso l'arte e il pensiero critico. Un appuntamento da non perdere per tutti i fan e non solo, per rivivere l'energia e il messaggio di uno dei gruppi più iconici del panorama musicale italiano.

Il leggendario gruppo I CCCP – Fedeli alla Linea annuncia il suo ritorno sulle scene musicali con una tappa speciale in Sardegna, in occasione del festival Abbabula. Gli appassionati avranno l'opportunità di assistere alla performance dal vivo il 03 agosto 2024, presso l'anfiteatro Ivan Graziani di Alghero, alle ore 21:30.