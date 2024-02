Serata magica al Lucio Tunis Show: Sold out di emozioni e musica

Ed è quello che è avvenuto questa sera mercoledì 28 Febbraio, in cui si è potuto ascoltare alcuni tra i più talentuosi artisti presenti nel panorama sardo, come Francesco Scano, Roberto Pusceddu, Susy Pintus, Luca Maddaloni accompagnato anche dalla sua chitarra, la presenza fissa del graditissimo ospite Giancarlo D’Amico, musicista e cantante anche lui di lungo corso, ed infine la stella nascente della musica italiana Veronica Perseo, già partecipante e soprattutto vincitrice di “Tali e quali Show” su Raiuno, presentato da Carlo Conti. Non sono mancati momenti di allegria e di intrattenimento non musicale. Il successo della serata è stato confermato dal tutto esaurito registrato, un segnale chiaro del grande apprezzamento del pubblico per questo tipo di iniziative culturali e musicali.

Cosa può donare un musicista, a chi avrebbe bisogno di speranza, di una prospettiva nuova, di riposo dopo le fatiche della giornata e della vita? La risposta, da molti anni è uno spazio di intrattenimento che è approdato ormai da qualche tempo al Teatro Houdini con il nome di Lucio Tunis Show, un appuntamento a cadenza mensile in cui il padrone di casa, Lucio Tunis appunto, intrattiene vari ospiti e si mette in gioco in prima persona padroneggiando con maestria la fisarmonica.