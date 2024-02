Shakespeare al Teatro Houdini, un viaggio nell'animo umano

L’opera, intitolata “Shakespeare. L’universalità della parola e la dimensione filosofica” è una raccolta messa insieme sapientemente dalla regista, di monologhi dell’autore (Shakespeare, appunto) dedicati ciascuno a una profonda riflessione sull’animo umano e le sue innumerevoli sfaccettature, in cui gli allievi della scuola si sono cimentati in una vera e propria prova d’attore, peraltro riuscita perfettamente, senza alcun orpello, tranne che la propria voce e il proprio corpo per interpretarli. Lo spettacolo è stato un momento di evasione dal frenetico oggi ed un’occasione per confrontarsi con ogni tipo di tema importante

Ci sono delle atmosfere che difficilmente si possono vivere in prima persona. Il Teatro, quello con la T maiuscola, quello delle grandi riflessioni, dei momenti di introspezione ma anche di quelli giocondi, serve a tirare fuori da sé stessi (per chi recita) e a trasmettere a chi ascolta e guarda, la profondità di questi concetti. Così è avvenuto al Teatro Houdini, dove il 24 febbraio (oggi per chi scrive), si è svolto l’esito scenico (o se preferite saggio) della scuola “il Teatro dell’anima”, diretta da Elisa Piano, regista e attrice teatrale molto apprezzata anche fuori Sardegna.