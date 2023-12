"Alla ricerca dei 4 mori": Uno Sguardo intimo sull'emigrazione sarda dal 19 dicembre in onda su Canale 15 Catalan TV

In onda tutti i giorni dal 19 dicembre per un mese, subito dopo il telegiornale, e con repliche tre volte al giorno, la serie è composta da 8 puntate emozionanti, ciascuna della durata di 10 minuti circa.





Pino Lignuso, noto per i suoi lavori trasmessi su piattaforme come Sky e la RAI, guida gli spettatori in un viaggio intimo attraverso le vite degli emigrati sardi all’estero. Nella prima stagione si incontreranno dei sardi in Australia ma sono già in lavorazione delle edizioni americane, più precisamente in Florida e California.





Ogni episodio è un affresco che racconta le storie di persone provenienti da diverse città della Sardegna, esplorando le loro esperienze, le sfide e le gioie di una vita lontana dalla terra natia. La serie non è solo un'esplorazione delle dinamiche dell'emigrazione, ma anche un tributo alla resilienza e al coraggio di coloro che hanno lasciato la loro casa in cerca di nuove opportunità. Le storie personali e profondamente umane sono raccontate con una regia ritmata, simpatica, sensibile e coinvolgente.





La messa in onda della serie di 8 puntate di "Alla ricerca dei 4 mori in Australia" è stata possibile grazie alla collaborazione della Web Project di Alghero e dei partner commerciali come Motor X, Linea 80 Arredamenti, Boateness e Happy Rentals.





La programmazione su Canale 15 Catalan Tv del digitale terrestre con diffusione regionale offre un'opportunità esclusiva al pubblico sardo di connettersi con le proprie radici e di scoprire storie ispiratrici di compatrioti lontani da casa.





"Alla ricerca dei 4 mori" progetto nato e registrato per la prima volta nel 2016 e senza alcun finanziamento regionale, non è solo un programma televisivo, ma una finestra aperta sul mondo dell'emigrazione sarda, un viaggio emozionale che promette di lasciare un segno indelebile nel cuore degli spettatori.

