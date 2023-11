Viaggio cosmico e nostalgico: 'My Lonely Sun', l'Album dei Double Syd che unisce melodie spaziali e ricordi dell'infanzia

Le referenze e le passioni sono quelle generaliste per i Beatles e Pink Floyd del periodo Barrettiano per arrivare a parallelismi con artisti quali Beta Band e i The Auters, a cui si aggiunge l’amore per il brit pop anni 90 nelle sue icone di riferimento (Oasis&Blur). Line Up & Credits: I Double Syd sono: Adelmo Ravaglia (Voce, Chitarre ed Organi) Enrico Liverani (Voce, Chitarre,Basso,Batteria) Credit ”My lonely sun” Scritto e composto da Adelmo Ravaglia ed Enrico Liverani Arrangiato da:Enrico Liverani e Adelmo Ravaglia Prodotto da: Enrico Liverani

L'album risulta diviso in brani che solcano vie spaziali (My sun, Violet, She is rising, Space western blues), si immergono in avventure immaginifiche (Wonderfall, Wednesday morning, On my paper, What I want), elevano a guida il pensiero divergente e l'ozio creativo (Beatles, The best fantasy, Let see), spaziando da un nostalgico ricordo della magia dell'infanzia all'esplorazione degli spazi interiori e di quelli percettivi, in bilico tra malinconia e surrealismo. Le melodie, di norma arrangiate su tappeti sonori comprendenti la chitarra (sia elettrica che acustica), l'organo, il piano, gli archi, il basso e la batteria, sono enfatizzate da effetti cosmici dolcemente perturbanti.