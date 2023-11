Ordahlia nera: il nuovo album ‘Mask of Broken Glass’ in streaming





L’artwork di copertina dell'album è un’opera realizzata in tecnica mista incisione - pittura dall’artista Alessandro Carozzi e rappresenta simbolicamente il femminile che a fatica si rialza, sotto ali appesantite dal timore ancestrale maschile, per liberare la sua energia più pura, completa e cristallina. Un’oscura e straripante forza in agguato che cela la volontà di raggiungere senza paura ed esitazione il proprio destino. I testi, interamente scritti dalla leader Vanna Basso, parlano di femminicidio “Elizabeth Ann Short”, dell’orrore della guerra “Bloody Nightmare”, di amore, natura, coraggio, fede e crescita personale.





La band presenterà ciascun brano, più in dettaglio, nel corso delle prossime settimane, attraverso 8 lyric video e post descrittivi sulle proprie pagine social. Mask of Broken Glass è stato registrato presso il Frequenze Studio a Monza - Prodotto da Pietro Foresti / Vincenzo Giacalone

La dark symphonic metal band milanese ORDAHLIA NERA ha pubblicato MASK OF BROKEN GLASS, primo album in studio, distribuito da Universal Music. L’album, composto da 9 inediti, fra cui il singolo “Elizabeth Ann Short” e una cover di “The Look” dei Roxette è disponibile interamente in streaming e download sulle principali piattaforme digitali a questo link: https://lnk.to/mobg “"Mask of Broken Glass" rappresenta la nostra fragilità, il desiderio di nascondere il proprio Io solo per compiacere gli altri. In realtà chi ci conosce riesce a vedere oltre quella maschera di vetro e prima o poi tutto si frantuma e ci fa apparire per quello che siamo. Dovremmo essere sempre onesti, prima di tutto con noi stessi, accettarci e se possibile migliorare.” - Vanna Basso, frontwoman della band.