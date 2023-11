Venerdì sera ad Alghero (Ss) The Bright Sextet del sassofonista Antonio Ottaviano in concerto al Poco Loco (ore 22) per la sesta edizione della rassegna JazzAlguer





Vincitore nel 2022 della ventiseiesima edizione del prestigioso Premio Internazionale "Massimo Urbani" di Camerino, il ventenne jazzista molisano proporrà in concerto il repertorio del suo disco d'esordio, "Bright as the Sun", pubblicato lo scorso marzo dall'etichetta Emme Record Label: un concept album dove ogni brano mira a narrare una storia specifica, esplorando la semplicità e le emozioni di vari momenti ed esperienze vissuti dal musicista; brani scritti di getto e caratterizzati da un suono moderno e brillante, interplay, idee e tanta energia. Il biglietto per il concerto costa 10 euro, ma l'ingresso è gratuito per gli abbonati a JazzAlguer.





Quello con The Bright Sextet di Antonio Ottaviano è il penultimo appuntamento della rassegna: cancellato il concerto del progetto Voci R-Esistenti in programma il 27 novembre, a causa della chiusura temporanea del Teatro Civico di Alghero per i lavori di ripristino dell'impianto di climatizzazione, l'evento conclusivo di JazzAlguer è ora in calendario per venerdì 24: in programma la finale della quinta edizione di JazzAlguerMediterrani, il contest riservato alle proposte musicali giovanili. La sesta edizione di JazzAlguer è organizzata dall'associazione culturale Bayou Club-Events con il patrocinio del Comune di Alghero e il contributo dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero, del Banco di Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari nell'ambito del bando Salude&Trigu.

