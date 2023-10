"Relax" è stato promosso attraverso eventi come una sessione live tenuta il 14 e 15 ottobre a Villa Medici a Roma, seguita dalla pubblicazione del singolo "2minuti" il 20 ottobre e del video per la canzone "Giro con te" il 23 ottobre?2?. Il brano "Allegria" dell'album "Relax" ha un particolare significato per il pubblico sardo, poiché Calcutta fa riferimento al tradizionale pane carasau della Sardegna. Nel testo, l'artista esprime un sentimento di perdita con la frase: "Allegria, perché tu te ne vai. Spezzandomi come pane carasau?"?3?.





Questa menzione del pane carasau simboleggia non solo la ricchezza della cultura culinaria sarda, ma anche l'ampio raggio di influenze e ispirazioni che Calcutta incorpora nella sua musica. Calcutta, con il suo stile unico e le sue liriche profonde, continua a catturare l'attenzione e l'apprezzamento dei suoi ascoltatori, rendendo "Relax" un altro capolavoro nella sua discografia. La citazione del pane carasau in "Allegria" non solo arricchisce il tessuto emotivo del brano, ma serve anche come omaggio alla bellezza e alla diversità culturale dell'Italia.

Il recente album di Calcutta, "Relax", segna un significativo ritorno dell'artista italiano sulla scena musicale dopo un intervallo di cinque anni dalla pubblicazione del suo precedente album "Evergreen". Questo quarto album in studio è stato pubblicato il 20 ottobre 2023 sotto l'etichetta Bomba Dischi. L'album comprende undici tracce scritte e composte dallo stesso cantautore con la collaborazione di artisti come Giorgio Poi, Davide Petrella, Andrea Suriani, Myd e Laurent Brancowitz.