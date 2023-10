Quartu: L'EcoFestival 2023 con i Tazenda

Il gruppo, che ha sempre mostrato profonda sensibilità verso molteplici tematiche, vedrà sul palco gli storici fondatori della band, Gino Marielli (chitarre), Luigi Camedda (tastiere), e Nicola Nite (cantante). Gli artisti da tempo cantano non solo problematiche antropologiche e sociali e culturali umane, ma esplorano le tematiche dedicate ad un futuro sostenibile, sia dell’isola che del pianeta medesimo.





Il concerto realizzato con il sostegno del Comune di Quartu Sant’Elena, la Fondazione di Sardegna, la Regione Sardegna e MiBact, vedrà anche impegnati, la mattina del 3 ottobre, alcuni giovani studenti di una classe del corso musicale dell’Istituto Comprensivo Maria Lai di via Tiziano, cimentarsi con i primi rudimenti della scrittura di una canzone grazie al seminario “Your Song”, ideato e realizzato dal grande Gino Marielli.





Per l’occasione sarà anche possibile visitare gratuitamente, sempre a Quartu Sant’Elena, il Museo Multimediale Andrea Parodi, una delle tante creazioni della Fondazione Andrea Parodi, la storica voce dei Tazenda prematuramente scomparso al quale è stata dedicata la Fondazione per il suo grande contributo artistico che ha onorato non solo la Sardegna nel mondo ma l’arte di questo ultimo secolo.









Biglietti concerti su circuito: www.boxofficesardegna.it (Box Office Sardegna).

