Spettacolo Orietta Berti ad Ozieri: Mummie in piazza o ritorno a sorpresa?

Ad Ozieri le sorprese non finiscono mai. L'ultimo gossip: il rinomato Alex Britti avrebbe dovuto infiammare la piazza Garibaldi il 16 settembre, ma un imprevisto ha costretto il cantante a un cambio di programma. E chi, se non l'immortale Orietta Berti, avrebbe potuto sostituirlo? Chi l'avrebbe mai detto! Ebbene, sì, signori e signore, la leggenda della canzone italiana sarà il punto focale della festa della B.V. del Rimedio. Ma attendete, non sarà sola. Fred de Palma, l'artista che riesce a far ballare tutti, inaugurerà la serata. Un mix esplosivo! Tuttavia, non tutti sembrano contenti di questo colpo di scena. La pagina social Laura Laccabadora ha divulgato i commenti di chi ha espresso più di una perplessità sulla presenza di Orietta. Un'ironia tagliente ha colpito la Berti: da "cantante del passato" a "mummia scongelata". Roba da non credere! E a quanto pare, molti dei critici hanno un gusto musicale... selettivo, visto che recentemente si sono lasciati andare con il ritornello "Labbra rosso Coca-Cola". Ma la Berti, con la sua carriera storica, non si fa certo abbattere da qualche commento pungente. Infatti, molti fan hanno chiesto di abbassare i toni, ricordando che Orietta è un pilastro della musica italiana. E mentre Ozieri si prepara per il gran giorno, noi non vediamo l'ora di vedere come si svilupperà questa festa. Processioni solenni, autorità in abito da cerimonia, gruppi folk in arrivo da tutta la Sardegna... E poi, c'è Orietta. Quella "mummia" che promette di far ballare tutti in piazza. Insomma, finché la barca va lasciala andare. Noi non vediamo l'ora!