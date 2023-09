Cagliari si prepara a ballare con Danzedì - Dal 7 settembre quattro giovedì di danza e divertimento in piazza Del Carmine

L'elemento distintivo di "Danzedì" sarà la presenza di ospiti di fama internazionale, veri e propri virtuosi del mondo della danza, che condivideranno le loro esperienze e ispireranno i partecipanti con il loro talento. “Eventi come la quattro giorni di “Danzedì” si inseriscono a pieno titolo nel progetto che l'Amministrazione sta portando avanti per riqualificare la piazza. Con una deliberazione della Giunta comunale abbiamo ridotto l'importo della tassa sull'occupazione del suolo pubblico del 90%”, ha ricordato il rappresentante dell'Esecutivo cittadino titolare delle Attività produttive e del Turismo. Questo eccezionale evento è stato organizzato dall'associazione A.S.D Kickboxing Andy Hug Club, nota per la promozione della cultura del movimento e della salute, in stretta collaborazione con il Comune.





Grazie a questa sinergia, Cagliari diventa il palcoscenico ideale per quattro giovedì di festa dedicati alla danza. "Danzedì" è un invito aperto a tutti, una festa in cui la danza diventa il linguaggio universale dell'espressione e dell'unità. “Una sfida che vogliamo vincere”, ha scandito Patrizia Cuccu e con gli altri organizzatori che questa mattina di martedì 5 settembre 2023 hanno voluto incontrare gli organi di stampa. Non resta che partecipare a questa straordinaria celebrazione della danza: “saprà illuminare piazza Del Carmine e regalerà a Cagliari una serie di serate indimenticabili”.

Un'energia contagiosa ha invaso piazza Del Carmine a Cagliari con la presentazione di "Danzedì". Questo evento promette di portare il fascino dell'arte della danza in primo piano per quattro giovedì indimenticabili: il 7, 14, 21 e 28 settembre, dalle 6 del pomeriggio sino a mezzanotte. Pensata per coinvolgere cittadini, visitatori e turisti di ogni età, l'evento offrirà stage coinvolgenti, esibizioni sorprendenti e lezioni personalizzate, il tutto con l'obiettivo di condividere e diffondere la conoscenza dell'arte della danza. Inoltre, “valorizzerà un importante spazio pubblico”, ha rimarcato l'assessore Alessandro Sorgia. Numerose scuole di danza hanno già aderito con entusiasmo all'iniziativa, unite da maestri esperti in diverse discipline e gruppi folcloristici locali. Ogni giovedì, la piazza Del Carmine sarà trasformata in un'arena di movimento, con una varietà di stage e insegnamenti, abbracciando tanti stili, dalla ricca tradizione folcloristica locale allo stile scintillante della Square dance.