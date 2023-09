A Sestu il Prog Rock in "Orchestr-azione" - Dal 6 settembre la XVI edizione del Festival in Progress...one





EDIZIONE 2023. Il tema di quest’anno è Orchestr-Azione, a rilanciare e suggellare un legame che si può definire strutturale tra il prog rock e l’orchestra fin dagli albori: dall’approccio sinfonico “sintetico” consentito dal neonato mellotron e canonizzato dalla prima incarnazione dei King Crimson nel disco del 1969 che sancisce la nascita del rock progressivo all’ingresso in pompa magna degli orchestrali in carne e ossa nella fase più magniloquente e barocca degli anni Settanta. E dunque, il dialogo tra gli strumenti tradizionali del rock e quelli della musica classica è il fil rouge dei concerti in programma quest’anno al festival: uno scambio in cui brani scritti originariamente per formazioni ristrette o per strumento solo vengono tradotti per l’orchestra e viceversa.





I PROTAGONISTI. IN PROGRESS...ONE 2023 schiera un poker d’assi musicale: l’ex PFM Bernardo Lanzetta, lo storico violinista dei King Crimson David Cross, il sassofonista dei Van Der Graf Generator David Jackson e Theo Travis, fiati per Soft Machine e più recentemente Steven Wilson, sono gli special guest che impreziosiranno alcuni dei concerti in programma. Con loro, insieme alla nuova uscita live dei “padroni di casa” Akroasis, si esibiranno altri artisti di spessore come Beppe Crovella, Alex Carpani, Mangala Vallis, Paolo Ricca, Mark Grace, Daniele Ledda, Mauro Mulas e l’Ensemble classico della Sardegna. Per tutta la durata della kermesse, i locali di Casa Ofelia ospitano inoltre la mostra “Orchestrazioni” dell’artista del riciclo Luisa Lai mentre il reparto food propone la degustazione di vini e specialità gastronomiche prodotte dalle imprese locali.





BIGLIETTI E PRENOTAZIONI. I biglietti per le singole date costano 10 euro mentre l’abbonamento per l’intero festival costa 40.00 euro. È possibile prenotare il proprio posto o abbonamento scrivendo alla mail mediteuropa@tiscali.it . Gli abbonamenti prenotati si possono pagare e ritirare direttamente nella biglietteria all’ingresso di Casa Ofelia dalle ore 20.00 di mercoledì 6 settembre, mentre i biglietti prenotati si possono pagare e ritirare, nei giorni relativi alla prenotazione, sempre nella biglietteria all’ingresso di Casa Ofelia a partire dalle ore 20.00.

Sestu, 1 settembre 2023. Dal 6 al 10 settembre torna ancora una volta a Sestu IN PROGRESS...ONE, il tradizionale appuntamento sardo col progressive rock e tutte le sue contaminazioni, sperimentazioni e avanguardie. Il festival, arrivato alla XVI edizione è organizzato dall’associazione Mediteuropa col sostegno dell’Assessorato regionale della Cultura, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Sestu e avrà come cornice principale il cortile della Casa Ofelia (via Parrocchia 88). Il cartellone di quest’anno prevede dieci concerti serali e, per tutta la durata del festival, un’esposizione di oggetti artistici ispirati al tema di quest’anno. Sarà possibile prenotare il proprio posto mediante il sito dell’associazione Mediteuropa.