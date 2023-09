Spettacolo KAREL MUSIC EXPO! Lo spettacolo continua

KAREL MUSIC EXPO! Piu’ di 15 concerti di altissimo livello per oltre 90 artisti sul palco, scoperta del territorio, cultura, enogastronomia . Giunto alla XVIII edizione organizzato dalla Vox day il tema di quest' anno sarà MOVIMENTI. Oggi la seconda giornata e si chiude domenica. MARTA LODDO In programma: sabato 2 Settembre 2023, ore 20.30 Realizza le colonna sonora degli spettacoli teatrali scritti e interpretati dall’autrice Savina Dolores Massa, “Una borsa così pittoresca” (2012), ispirato dalle “Lettere dal carcere” di Antonio Gramsci e “Per favore non spolveratemi le ossa” (2014), omaggio ad Alda Merini. Successivamente produce gli ambienti sonori di “Rabbia-5 Studi per un Lutto” e dello spettacolo site specific “Sono Tornate Le Lucciole”, insieme alla ballerina e coreografa Elena Annovi. Con il progetto Mumucs ha preso parte a diversi festival tra cui Dromos, Waves Festival, Signal Festival, Nuoro Jazz, Time In Jazz, Karel Music Expo, Bookolica, San Teodoro Jazz, Miniere Sonore. RANDOM NEUKLANG In programma: sabato 2 Settembre 2023, ore 21.00 È un electro duo composto da Domenico Canu e Marco Achenza. Domenico Canu, chitarrista, tastierista e vocalist in svariati progetti musicali come Anonimia e Nero Sensibile. Anima della produzione artistica dei La Plonge, partecipa alle produzioni della band Ehi Hei mentre svolge una considerevole attività solista che lo porta dal vivo in club e locali. Marco Achenza: tastierista, corista e compositore nei Maniumane negli anni 90, nonché autore e componente di altri diversi progetti musicali come il duo retro-elettronico Stilyagi. Al KME suoneranno le canzoni del loro primo EP in uscita a Settembre. DALILA KAYROS In programma: sabato 2 Settembre 2023, ore 21.40 Nella musica di Kayros, la forma canzone si fonde con l’elettronica d’avanguardia dalle sonorità cupe, emergono, come echi lontani, elementi avant-pop e post-industrial. Caratterizzata da una vocalità forte e ritualistica, abbraccia un ampio spettro degli umori, dal meditativo al feroce. Ha presentato i suoi lavori in diversi tour europei e quest’anno per la prima volta sbarcherà negli Stati Uniti per un tour tra la California e il Messico. Collabora con il musicista elettronico Danilo Casti con il quale compone il disco “Animami” uscito per Subsound Records nel 2022. DEPRODUCERS In programma: sabato 2 Settembre 2023, ore 22.30 Telmo Pievani e i Deproducers – Vittorio Cosma, Gianni Maroccolo, Riccardo Sinigallia –insieme a Roberto Angelini, sono i protagonisti di DNA: lo spettacolo che fa suonare la scienza! Un’opera originale che unisce musica e scienza nata grazie alla genialità artistica dei Deproducers con la consulenza scientifica del filosofo evoluzionista Telmo Pievani e le immagini realizzate da Marino Capitanio. Un progetto in continua evoluzione dal quale è nata una pubblicazione edita da Mondadori dal titolo DNA, un codice per scrivere la vita e decifrare il cancro, firmata dallo stesso Pievani e pensata per rispondere in modo puntuale alle tante domande scientifiche che lo spettacolo alimenta Un ulteriore tassello del coinvolgente percorso scelto da Fondazione AIRC per raccontare in modo innovativo ed emozionante il valore culturale della ricerca oncologica nel nostro Paese. Grazie a brani musicali inediti, a immagini suggestive e a una scenografia costruita ad hoc, una conferenza scientifica diventa uno spettacolo appassionante e un’esperienza immersiva alla portata di tutti. Il pubblico avrà l’occasione di ripercorrere la storia che accomuna ogni essere umano, dalla formazione delle prime cellule alla comparsa dell’Homo Sapiens, fino alle nuove conquiste della genetica. Il risultato è un percorso, rigoroso ma accessibile, alla scoperta di alcuni dei temi più affascinanti con cui l’uomo si sia mai confrontato, che sottolinea il valore della ricerca scientifica sia come strumento fondamentale contro il cancro, sia come metafora del processo di miglioramento di sé stessi attraverso la conoscenza. Lo spettacolo propone un viaggio attraverso temi come l’abiogenesi, la nascita della pluricellularità, la differenza tra caso e necessità. E ancora il racconto di 200mila anni della nostra storia di specie durante i quali si sono succedute 8.000 generazioni e sono vissuti 107 miliardi di esseri umani. Ma anche la scoperta del DNA come la più grande invenzione dell’evoluzione e l’incontro con LUCA, the Last Universal Common Ancestor. AGOSTINO CHIRONI sabato 2 Settembre 2023, ore 00.00, ingresso libero Appassionato e collezionista di Hard Rock e Heavy Metal, si diletta saltuariamente in infuocate selezioni musicali, tra cui gli aftershow del concerto di CJ Ramone a Olbia e dei Soulfly a Cagliari. PROFUMI E AROMI DEL COLLE – KME 2023 03/09/2023 H 10:00 | LAZZARETTO SANT'ELIA – CAGLIARI Escursione guidata alla scoperta delle piante aromatiche di Sant’Elia, condotta dal Dott. Massimo Deiana, biologo naturalista- In collaborazione con la Cooperativa Sant’Elia 2003 Lazzaretto Sant’Elia, ore 10.00 (ingresso ad offerta libera) Il Colle Sant’Elia conserva tanti misteri ed una grande varietà di essenze preziose, utilizzate dal Dott. Massimo Deiana, per ricostruire l’antica ricetta dell’Amaro del Monatto, ora prodotto dalla Cooperativa Sant’Elia 2003. Con questa escursione, adatta ad ogni età, verranno raccontate e mostrate le piante medicinali ed aromatiche del colle ed illustrate le loro proprietà medicinali e le modalità di raccolta. L’escursione, della durata di due ore, si conclude con la visita dell’erbolario del Lazzaretto cui seguirà una degustazione (facoltativa) presso la Terrazza. Prenotazioni su eventbrite.it IL VIOLINO In programma: domenica 3 Settembre, ore 12.30, ingresso con degustazione vini AgriLogica 5€ L’Associazione Gruppo Strumentale “Il Violino” svolge attività artistica dal 1999 con lo scopo di creare e diffondere non solo musica propria contemporanea, ma anche musica tradizionale ed etnica sarda, trascritta o arrangiata per varie formazioni inedite. Il gruppo si è esibito, in svariate formazioni strumentali e generi musicali, in occasione di diverse manifestazioni a carattere culturale. Il programma del Concerto “Per un pugno di note: tributo ad Ennio Morricone”, prevede l’esibizione dell’Associazione nella formazione del duo da camera, con Davide Pais al violino e Antonella Chironi al pianoforte. Il concerto vuole essere un tributo al Maestro Ennio Morricone, leggendario compositore, arrangiatore di musiche per il cinema e per la televisione, e autore di musica leggera orchestrale.