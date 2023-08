Spettacolo A Siena vince ancora un cavallo sardo nel Palio dell’Assunta

Questa volta non è riuscito ad affermarsi, Giovanni “Tittia” Atzeni, il quale aveva trionfato nel Palio del 2 luglio scorso. Avrebbe centrato il sesto palio consecutivo, che sarebbe stato l’undicesimo totale nella sua carriera. A vincere il “Palio dell’Assunta”, che coincide sempre con il Ferragosto, è stato un cavallo “scosso”. Una denominazione che si da a quei puledri che raggiungono il traguardo senza fantino in sella. Detto cavallo fa parte della contrada dell’Oca ed era stato affidato al fantino di Sindia Carlo Sanna, disarcionato nelle battute iniziali della corsa. Il successo dell’Oca profuma ugualmente di Sardegna, considerato che anche il cavallo assegnato all’Oca, Zio Frac, già vincitore del Palio nel luglio 2022 cavalcato allora da Giovanni “Tittia” Atzeni, è nato a Pozzomaggiore nella scuderia dell’allevatore Costantino Calaresu. La corsa in Piazza del Campo è stata ricca di colpi di scena. Il primo arrivato quando dopo un’ottima partenza, Atzeni, in corsa per la contrada della Giraffa, è andato a sbattere sulle protezioni laterali finendo a terra con il proprio cavallo sprecando così il largo vantaggio che si era procurato. La caduta successiva della contrada della Pantera, ha aperto la strada a Zio Frac, che pur senza Sanna in sella è riuscito a prevalere sugli avversari per il tripudio e la successiva festa dei contradaioli dell’Oca.