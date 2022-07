LERCIO e FABIO CELENZA ALIVE SHOW ad ALGHERO

Ticket online e presso l'Atelier #3 | Alghero Turismo Bookshop in Via Carlo Alberto, 84 tutti i giorni dalle ore 18 alle 21 ed il sabato anche la mattina dalle ore 10 alle ore 13. Per tutte le informazioni sulla rassegna bit.ly/AlguerComedyShow

Sul palco all'aperto nella fantastica cornice del Quarter, l'Alguer Comedy Show presenta giovedì 14 luglio, alle ore 21, l'atteso spettacolo di Lercio e Fabio Celenza. Lercio Alive Show è l'evoluzione di Lercio live, uno spettacolo che vanta più di 200 date in Italia, 3 sold-out a Londra e la partecipazione ad alcuni dei più importanti festival italiani e internazionali (Home, Medimex, Primo Maggio di Taranto, Sziget di Budapest). Battute fulminanti e telegiornali improbabili terranno compagnia al pubblico per un'intera serata. Sul palco anche il fenomeno della rete, noto per i suoi doppiaggi comico-nonsense di rockstar internazionali, Fabio Celenza, già collaboratore con importanti testate come Wired, Dmax, Colorado (Italia Uno), Zelig e Propaganda Live (La 7).