Alghero: Chiello in tour con Madame

I biglietti per partecipare all'atteso evento del 10 agosto, che impreziosisce l'Alguer Summer Festival, sono disponibili sui circuiti TicketOne e presso l'Atelier #3 | Alghero Turismo Bookshop in Via Carlo Alberto, 84 venerdì: 11:00 - 13:00 / 17:00 - 20:00 | sabato: 11:00 - 13:00 / 17:00 - 20:00 | domenica: 17:00 - 20:00 (costo € 25). Per l'occasione, sarà accompagnato da una band d'eccezione capitanata dal suo produttore di fiducia, Colombre, alla chitarra. Oltre a lui, Fausto Cigarini (Franco126, Reverie) al basso e al violino; Francesco Bellani (Tutti Fenomeni, I Cani) alle tastiere; Giulia Formica (Julie Ant) alla batteria. Chiello, all’anagrafe Rocco Modello, è un giovane cantante classe 1999, nato in una piccola località in provincia di Potenza (Venosa). Con la sua attitude e il suo talento è riuscito ad affermarsi tra i protagonisti di spicco della scena trap italiana assieme al gruppo FSK Satellite raggiungendo traguardi significativi come il Disco d’Oro FIMI per l’album d’esordio FSK Trapshit e arrivando alla prima posizione della classifica FIMI GFK con il secondo album Padre, figlio e spirito.





A seguito dello scioglimento del gruppo FSK, si concentra sulla sua carriera solista vantando collaborazioni con artisti e produttori affermati in brani come Ayahuasca di Mace e Colapesce, Cancelli di mezzanotte con Rkomi e La strega del frutteto con Madame e Sick Luke. Nel 2021 debutta con il suo tanto atteso primo album Oceano Paradiso, certificato Disco d’Oro dalla FIMI a pochi mesi dall’uscita. Forte del successo ottenuto, Chiello è stato invitato anche come ospite ai live di X Factor 2021 dove si è esibito con la sua hit Quanto ti vorrei, certificata singolo di platino.

Non solo Madame il 10 agosto all'Anfiteatro Maria Pia di Alghero. Con lei Chiello, tra i giovani cantanti emergenti più talentuosi del panorama musicale italiano, che annuncia oggi la nuova data del tour estivo Oceano Paradiso Live 2022, con l'unica tappa sarda in Riviera del Corallo.