Gioco online in Italia nel 2026: casinò digitali e nuove regole guidano il mercato

Il mercato italiano del gioco online sta vivendo una fase di forte crescita, sostenuta soprattutto dai casinò digitali e dall'iGaming. Il GGR complessivo del comparto potrebbe superare i 6 miliardi di euro, mentre il canale a distanza assume un peso sempre maggiore rispetto al gioco fisico. La crescita si accompagna, però, ad una maggiore concentrazione tra i grandi operatori e a nuove misure per rafforzare i controlli e la sicurezza.

Il gioco online consolida la propria crescita in Italia

Nel 2026 il mercato italiano del gioco online si avvia verso un nuovo livello di sviluppo. Le stime indicano un GGR (il ricavo lordo generato dal comparto prima delle specifiche voci di costo e fiscalità) superiore ai 6 miliardi di euro. Il dato evidenzia la progressiva centralità del canale digitale all'interno dell'intero sistema del gioco pubblico.

La crescita dell'online si inserisce in un quadro in realtà più ampio. I dati ufficiali relativi al 2025 hanno registrato una raccolta complessiva superiore a 165 miliardi di euro, considerando l'insieme dei giochi pubblici. All'interno di questo mercato, il segmento digitale continua a guadagnare spazio grazie alla maggiore diffusione delle piattaforme online, e alla disponibilità dei servizi accessibili attraverso i dispositivi connessi.

Casinò digitali e scommesse sportive a confronto

Le variazioni del GGR online si collocano su livelli compresi indicativamente tra l'11% e il 16% su base annua. Il dato conferma una dinamica positiva che interessa soprattutto alcune categorie dell'offerta digitale. In particolare, i casinò online e le slot digitali rappresentano il principale motore della crescita osservata nei primi mesi del 2026, con incrementi che raggiungono valori intorno al 16-18%.

Questo andamento differisce da quello delle scommesse sportive, che attraversano invece una fase caratterizzata da una maggiore stabilità o da una lieve flessione rispetto ai livelli raggiunti negli anni precedenti. La composizione del mercato online sta quindi cambiando, e assegna ai casinò games un ruolo sempre più importante.

Anche le modalità di accesso ai servizi digitali riflettono questa trasformazione. In un mercato nel quale gli utenti possono incontrare diverse formule promozionali, il tema della trasparenza delle condizioni assume una particolare importanza. Tra le proposte presenti nel settore rientra anche il bonus senza deposito immediato, una formula che deve essere valutata considerando sempre le condizioni previste dall'operatore.

I casinò digitali rafforzano la concentrazione del mercato

La crescita del gioco online non si distribuisce in modo uniforme tra tutti gli operatori. Il mercato autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) presenta infatti una forte concentrazione, soprattutto nel comparto dei casinò digitali. I principali gruppi hanno consolidato le proprie posizioni, e possono contare su una capacità operativa superiore rispetto agli operatori di dimensioni più ridotte.

I primi due operatori, infatti, controllano complessivamente oltre il 70% del volume d'affari del casinò online. Questa percentuale evidenzia una struttura competitiva caratterizzata dalla presenza di pochi soggetti di grandi dimensioni. La concentrazione deriva anche dai costi necessari per operare in un settore regolamentato, dalla tecnologia richiesta per gestire le piattaforme e dagli investimenti necessari per mantenere i servizi digitali conformi agli standard previsti.

Infine, una delle novità introdotte nel 2026 riguarda le ricariche effettuate in contanti presso i Punti Vendita Ricariche, indicati con l'acronimo PVR. Per le ricariche in contanti sui conti di gioco online è stato infatti introdotto un limite settimanale di 100 euro.