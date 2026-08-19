Gioco online in Italia nel 2026: casinò digitali e nuove regole guidano il mercato

Il mercato italiano del gioco online sta
vivendo una fase di forte crescita, sostenuta soprattutto dai casinò digitali e
dall'iGaming. Il GGR complessivo del comparto potrebbe superare i 6 miliardi di
euro, mentre il canale a distanza assume un peso sempre maggiore rispetto al
gioco fisico. La crescita si accompagna, però, ad una maggiore concentrazione
tra i grandi operatori e a nuove misure per rafforzare i controlli e la
sicurezza.
Il gioco online consolida la propria crescita in Italia
Nel 2026 il mercato italiano del gioco
online si avvia verso un nuovo livello di sviluppo. Le stime indicano un GGR
(il ricavo lordo generato dal comparto prima delle specifiche voci di costo e
fiscalità) superiore ai 6 miliardi di euro. Il dato evidenzia la progressiva
centralità del canale digitale all'interno dell'intero sistema del gioco
pubblico.
La crescita dell'online si inserisce in un
quadro in realtà più ampio. I dati ufficiali relativi al 2025 hanno registrato
una raccolta complessiva superiore a 165 miliardi di euro, considerando
l'insieme dei giochi pubblici. All'interno di questo mercato, il segmento
digitale continua a guadagnare spazio grazie alla maggiore diffusione delle
piattaforme online, e alla disponibilità dei servizi accessibili attraverso i
dispositivi connessi.
Casinò digitali e scommesse sportive a confronto
Le variazioni del GGR online si collocano
su livelli compresi indicativamente tra l'11% e il 16% su base annua. Il dato
conferma una dinamica positiva che interessa soprattutto alcune categorie
dell'offerta digitale. In particolare, i casinò online e le slot digitali
rappresentano il principale motore della crescita osservata nei primi mesi del
2026, con incrementi che raggiungono valori intorno al 16-18%.
Questo andamento differisce da quello delle
scommesse sportive, che attraversano invece una fase caratterizzata da una
maggiore stabilità o da una lieve flessione rispetto ai livelli raggiunti negli
anni precedenti. La composizione del mercato online sta quindi cambiando, e
assegna ai casinò games un ruolo sempre più importante.
Anche le modalità di accesso ai servizi
digitali riflettono questa trasformazione. In un mercato nel quale gli utenti
possono incontrare diverse formule promozionali, il tema della trasparenza
delle condizioni assume una particolare importanza. Tra le proposte presenti nel
settore rientra anche il bonus senza deposito immediato, una
formula che deve essere valutata considerando sempre le condizioni previste
dall'operatore.
I casinò digitali rafforzano la concentrazione del mercato
La crescita del gioco online non si
distribuisce in modo uniforme tra tutti gli operatori. Il mercato autorizzato
dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) presenta infatti una forte
concentrazione, soprattutto nel comparto dei casinò digitali. I principali
gruppi hanno consolidato le proprie posizioni, e possono contare su una capacità
operativa superiore rispetto agli operatori di dimensioni più ridotte.
I primi due operatori, infatti, controllano
complessivamente oltre il 70% del volume d'affari del casinò online. Questa
percentuale evidenzia una struttura competitiva caratterizzata dalla presenza
di pochi soggetti di grandi dimensioni. La concentrazione deriva anche dai
costi necessari per operare in un settore regolamentato, dalla tecnologia
richiesta per gestire le piattaforme e dagli investimenti necessari per
mantenere i servizi digitali conformi agli standard previsti.
Infine, una delle novità introdotte nel
2026 riguarda le ricariche effettuate in contanti presso i Punti Vendita
Ricariche, indicati con l'acronimo PVR. Per le ricariche in contanti sui conti
di gioco online è stato infatti introdotto un limite settimanale di 100 euro.