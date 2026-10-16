Torrone dei morti, il dolce napoletano che racconta la memoria





La tradizione lo lega al ricordo dei defunti: secondo racconti popolari, un tempo i bambini portavano questo dolce sulle tombe dei familiari. La forma allungata è stata accostata a quella di un piccolo feretro, ma è meglio considerarla un’immagine simbolica tramandata dalla tradizione, non un’origine storica documentata con certezza. Anche la ricetta si è trasformata nel tempo. Nelle versioni artigianali il ripieno può contenere crema alba, mentre in casa si usano spesso cioccolato bianco e crema spalmabile alle nocciole. Oggi se ne trovano molte varianti, ma resta centrale il contrasto fra la copertura fondente e il ripieno dolce e morbido.





Questa versione riprende la struttura classica del dolce: guscio di cioccolato fondente, ripieno cremoso e nocciole tostate. Le quantità sono adatte a uno stampo da plumcake di circa 20–22 cm.





Ingredienti - 350 g di cioccolato fondente - 350 g di cioccolato bianco - 100 g di cioccolato al latte - 350 g di crema spalmabile alle nocciole - 250 g di nocciole tostate La ricetta tradizionale napoletana ha molte varianti familiari e di pasticceria: queste dosi sono una versione domestica, non una formula unica e immutabile. Procedimento 1. Prepara il guscio. Trita il cioccolato fondente e scioglilo dolcemente a bagnomaria, evitando che l’acqua tocchi il recipiente. Versane circa metà nello stampo e distribuiscilo sul fondo e sulle pareti, inclinando lo stampo o aiutandoti con un pennello. 2. Fai rassodare. Metti lo stampo in frigorifero per circa 20–30 minuti. Ripeti l’operazione con altro cioccolato fondente, così da ottenere un guscio più resistente, e lascia rassodare di nuovo. 3. Prepara il ripieno. Sciogli a bagnomaria il cioccolato bianco e quello al latte. Togli dal calore, incorpora la crema di nocciole e mescola fino a ottenere un composto uniforme. Aggiungi le nocciole tostate. 4. Riempi lo stampo. Versa la crema nel guscio ormai solido e livella la superficie. Lascia riposare in frigorifero per circa 30–40 minuti. 5. Chiudi il torrone. Sciogli il fondente rimasto e stendilo sulla base, sigillando il ripieno. Riponi in frigorifero per almeno 6 ore, meglio ancora per tutta la notte. 6. Sforma e servi. Stacca delicatamente il dolce dallo stampo. Lascialo qualche minuto a temperatura ambiente prima di tagliarlo a fette: il ripieno sarà più morbido e il cioccolato meno fragile. Il passaggio più delicato è la formazione del guscio: meglio fare due strati sottili e uniformi, lasciando solidificare bene il primo prima di aggiungere il secondo. Per tagliare fette pulite, usa un coltello affilato e scaldane leggermente la lama. Il torrone dei morti è ricco e dolce: basta una fetta sottile, magari accompagnata da caffè. A tavola, però, porta con sé qualcosa che va oltre il cioccolato: il gesto di ricordare, condividere e tramandare una consuetudine di famiglia.

Un guscio lucido di cioccolato fondente racchiude un cuore morbido di nocciole e crema: il torrone dei morti è uno dei dolci più riconoscibili della tradizione napoletana di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti. Tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre, le pasticcerie napoletane espongono il *torrone dei morti*, chiamato anche *’o murticiell*, “il piccolo morto”. A differenza del torrone natalizio, duro e preparato con miele e frutta secca, questa specialità è morbida: ha un involucro di cioccolato fondente e un ripieno cremoso, spesso arricchito con nocciole. Si prepara e si regala nel periodo della festa di Ognissanti e del 2 novembre.