I labirinti sfidano l'intelletto umano da millenni passando dai mosaici antichi alle fortezze di bambù

Il concetto di smarrimento teorizzato da Platone si è evoluto nei secoli trasformandosi in percorsi fisici e monumentali. Da Parma a Villa Pisani, le architetture vegetali continuano a disorientare i visitatori ricalcando la metafora della ricerca di sé.

Fin dall'antichità il labirinto rappresenta il luogo fisico e mentale dello smarrimento umano. Prima ancora di trasformarsi in una struttura calpestabile, la sua forma ha abitato il pensiero filosofico: Platone ricorreva a questa immagine come analogia per descrivere un discorso inconcludente, una trappola dialettica capace di riportare l'oratore perennemente al punto di partenza. Furono poi i Romani a trasferire il concetto sul piano visivo, utilizzandolo sistematicamente come elemento decorativo per i mosaici pavimentali.

Con il trascorrere dei secoli, il disegno bidimensionale ha preso corpo trasformandosi nelle grandi architetture verdi e geometriche, concepite con il preciso scopo di meravigliare e disorientare chi vi si avventura. La costruzione di questi tracciati intricati non risponde unicamente a un'esigenza estetica, ma ricalca in modo fedele la metafora della complessità dell'esistenza e dell'incessante ricerca del proprio sé interiore.

Oggi le massime espressioni fisiche di questo retaggio sopravvivono in complessi monumentali aperti al pubblico, offrendo interpretazioni diverse della stessa sfida spaziale. A Parma sorge l'unico labirinto realizzato interamente in bambù: una tenuta che si estende per sette ettari di terreno, attraversata da oltre tre chilometri di tracciati percorribili al cui interno è custodita un'ampia collezione d'arte. Spostandosi a pochi chilometri da Venezia, la tenuta di Villa Pisani ospita invece uno dei dedali vegetali considerati storicamente tra i più complessi e intricati dell'intero continente europeo.