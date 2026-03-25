Pulizie di primavera e di pasqua: la grande pulizia che rinnova la casa

Le pulizie di primavera hanno radici profonde che affondano nella tradizione ebraica. L'usanza deriva dalla necessità di purificare la casa prima della Pasqua ebraica (Pesach), celebrando la liberazione dalla schiavitù egizia avvenuta circa 3.300 anni fa. Durante questo periodo era — ed è tutt'ora — vietato consumare o possedere alimenti lievitati, il che imponeva di aprire credenze e cassetti per eliminare ogni traccia di lievito. In Italia, questa tradizione si intrecciò con il rito cristiano della benedizione delle case, per cui le famiglie pulivano a fondo gli ambienti domestici per prepararsi all'arrivo del sacerdote. Stanze svuotate, materassi battuti, pavimenti lavati con acqua bollente e ammoniaca: un lavoro che iniziava all'alba e si concludeva con il profumo del pulito e una sontuosa merenda.

Il momento migliore per affrontare le grandi pulizie è tra marzo e aprile, proprio il periodo pasquale. Le ragioni sono pratiche oltre che simboliche: le giornate si allungano, le temperature sono miti e tende, rivestimenti e cuscini asciugano rapidamente al sole senza il caldo estenuante dell'estate. Affrontare le pulizie di primavera senza un metodo rischia di trasformarsi in un'impresa caotica.

La cucina è la stanza che richiede più attenzione. Svuota tutti gli armadietti e pulisci dentro e fuori. Dedica tempo agli elettrodomestici, in particolare forno e frigorifero, usando rimedi naturali come aceto e bicarbonato. Non dimenticare le zone difficili da raggiungere: sotto il frigo, sotto il lavello, il vano rifiuti. Lava le tende e mettile ad asciugare all'aria aperta. Sfoderate divani e poltrone e lavate i rivestimenti in lavatrice controllando le etichette. Batti e volta il materasso, lava il piumone e riponi le coperte invernali sottovuoto per risparmiare spazio. Pulisci a fondo le piastrelle e i sanitari, usando disincrostanti specifici per eliminare il calcare accumulato. Svuota cassetti e armadietti, sostituisci spugne e spazzolini usurati. Lava i vetri sia internamente che esternamente, partendo dalle finestre delle stanze dove si trascorre più tempo. Non dimenticare balconi, terrazze e caloriferi.