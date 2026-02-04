Il Carnevale di Mamoiada: Mamuthones e Issohadores, una Tradizione Millenaria tra Magia e Mistero 1°Parte

Il Carnevale di Mamoiada non è una manifestazione folkloristica cristallizzata nel passato. È una tradizione viva, palpitante, che continua a rinnovarsi ogni anno mantenendo intatta la sua essenza più profonda – un dono straordinario che la Sardegna offre a chi sa riconoscere il valore del patrimonio culturale autentico, non adulterato, ma semplicemente conservato e celebrato con la dignità che merita. Se il Carnevale tradizionale racconta di allegria sfrenata e costumi fantasiosi, il Carnevale di Mamoiada racconta una storia molto più profonda: quella di una comunità che continua a dialogare con il passato, che mantiene vivi rituali ancestrali, che attraverso l'incarnazione di maschere antiche continua a cercare il significato più profondo della festa e della celebrazione.

Visitare Mamoiada durante il Carnevale non è assistere a uno spettacolo; è partecipare a un rito antico, immergendosi in un'atmosfera dove il tempo sembra fermarsi, dove i suoni dei campanacci conducono la mente verso dimensioni spirituali lontane dal rumore della contemporaneità. I Mamuthones, con le loro maschere terribili e i loro movimenti lenti e rituali, ci ricordano che siamo creature intrecciate con la natura, che abbiamo bisogno di cicli, di ritualità, di contatto con il sacro. Gli Issohadores, agili e luminosi, ci ricordano che la vita è movimento, agilità, continuo rinnovamento.

Una delle caratteristiche più notevoli del Carnevale di Mamoiada è la sua trasmissione rigorosamente familiare. Non esiste scuola formale dove si apprende a fare il Mamuthone o l'Issohadores. La conoscenza passa di padre in figlio, attraverso osservazione diretta, pratica, e insegnamento orale. Un bambino di Mamoiada cresce vedendo il padre o il nonno indossare la maschera, sentendo i suoni dei campanacci echeggiare per le strade. Impara i movimenti, i ritmi, il significato spirituale del rito non attraverso libri, ma attraverso l'esperienza diretta e la partecipazione. Gli Issohadores, in particolare, iniziano l'addestramento fin dall'infanzia. Le loro coreografie complesse richiedono anni di pratica e dedizione. In un'epoca di globalizzazione e omologazione culturale, il fatto che Mamoiada mantenga intatta questa tradizione è straordinario. I costumi rimangono fedeli ai modelli tradizionali, i campanacci continuano ad essere costruiti artigianalmente, e i rituali mantengono i loro tempi e significati.

Mamoiada è un piccolo paese di circa 2.000 abitanti, situato nella provincia di Nuoro, nel cuore della Barbagia. Il territorio è ricchissimo dal punto di vista archeologico: il paese è circondato da 32 nuraghi, straordinari monumenti megalitici dell'età del Bronzo che testimoniano l'importanza della regione in tempi antichissimi. In epoca romana, Mamoiada era probabilmente identificabile con Manubiata, una stazione militare lungo una strada importante. Due rioni storici del paese rimandano a questa eredità: su 'Astru (dal latino castrum) e su 'Antaru vetzu (la vecchia fonte). Questo tessuto storico ricchissimo fa sì che Mamoiada non sia semplicemente il paese del Carnevale, ma un luogo dove il passato è costantemente presente, dove la continuità culturale è una realtà tangibile.