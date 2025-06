Curiosità Che cos'è il solstizio d'estate? Ecco cosa c'è da sapere

Una volta all'anno, un allineamento astronomico inaugura questo cambiamento stagionale. Come la sua controparte invernale, il solstizio d'estate è celebrato in tutto il mondo e avvolto nel mito. Quest'anno, il solstizio d'estate nell'emisfero settentrionale si verifica il 20 giugno alle 22:42 EST. A sud dell'Equatore, questo stesso momento segna l'inizio dell'estate. I solstizi si verificano alla stessa ora in tutto il mondo, ma gli orari locali variano a seconda dei fusi orari. Tradizionalmente, i solstizi d'estate e d'inverno aiutavano a segnare il cambiamento delle stagioni, insieme ai loro omologhi, gli equinozi di primavera e d'autunno. Tuttavia, oggi i meteorologi usano ufficialmente i record di temperatura per tracciare le linee di demarcazione tra le stagioni. Ma cosa sono esattamente i solstizi e come sono stati celebrati nel corso della storia? Ecco tutto quello che c'è da sapere. I solstizi si verificano perché l'asse di rotazione terrestre è inclinato di circa 23,4 gradi rispetto all'orbita della Terra intorno al Sole. Questa inclinazione determina le stagioni del nostro pianeta, in quanto l'emisfero settentrionale e quello meridionale ricevono quantità disuguali di luce solare nel corso dell'anno. Da marzo a settembre, l'emisfero settentrionale è più inclinato verso il sole e questo determina la primavera e l'estate. Da settembre a marzo, l'emisfero settentrionale è inclinato verso l'esterno, per cui si ha la sensazione dell'autunno e dell'inverno. Le stagioni dell'emisfero meridionale sono invertite. In due momenti all'anno, chiamati solstizi, l'asse terrestre si inclina maggiormente verso il sole. L'emisfero più inclinato verso la nostra stella natale vede il suo giorno più lungo, mentre l'emisfero inclinato lontano dal sole vede la sua notte più lunga. Durante il solstizio d'inverno dell'emisfero settentrionale, che cade sempre intorno al 22 dicembre, l'emisfero meridionale ha il suo solstizio d'estate. Durante il solstizio d'estate dell'emisfero settentrionale, che cade sempre intorno al 21 giugno, l'emisfero meridionale ha il suo solstizio d'inverno. Si può anche pensare ai solstizi in termini di posizione del sole sulla Terra. Quando è un solstizio d'estate nell'emisfero settentrionale, il sole appare direttamente sopra il Tropico del Cancro, la linea di latitudine a 23,5 gradi nord. (Durante il solstizio d'inverno dell'emisfero settentrionale, il sole appare direttamente sul Tropico del Capricorno, l'immagine speculare del Tropico del Cancro. La Terra non è l'unico pianeta con solstizi ed equinozi; anche qualsiasi pianeta con un asse di rotazione inclinato li vedrebbe. Infatti, gli scienziati planetari usano i solstizi e gli equinozi per definire le “stagioni” di altri pianeti del nostro sistema solare. Vale la pena notare, tuttavia, che le stagioni degli altri pianeti non sono climaticamente uguali a quelle della Terra per alcuni motivi. In primo luogo, i pianeti variano nelle loro inclinazioni assiali: L'asse di rotazione di Venere è inclinato di soli tre gradi, quindi la differenza stagionale tra il solstizio d'estate e quello d'inverno venusiano è molto minore rispetto a quella terrestre. Inoltre, pianeti come Marte hanno orbite meno circolari di quella terrestre, il che significa che le loro distanze dal Sole variano più drasticamente delle nostre, con effetti di conseguenza maggiori sulla temperatura stagionale. L'inclinazione assiale della Terra gioca un ruolo molto più importante della sua orbita quasi circolare nel governare le stagioni annuali. La Terra si avvicina al Sole circa due settimane dopo il solstizio di dicembre, durante l'inverno dell'emisfero settentrionale. La Terra è più lontana dal Sole circa due settimane dopo il solstizio di giugno, durante l'estate dell'emisfero settentrionale. Per millenni, le culture di tutto il mondo hanno escogitato modi per celebrare e venerare questi eventi celesti, dalla costruzione di strutture in linea con il solstizio all'organizzazione di feste sfrenate in suo onore. Sebbene lo scopo dell'enigmatica struttura inglese Stonehenge rimanga sconosciuto, questo monumento di 5.000 anni ha un rapporto notoriamente speciale con i solstizi. Al solstizio d'estate, la Heel Stone del complesso, che si trova all'esterno del cerchio principale di Stonehenge, si allinea con il sole che sorge.



Fonte National Geografic