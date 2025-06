Curiosità L'ultimo arrivato nell'albero genealogico dei tirannosauri si chiama Khankhuuluu mongoliensis, che significa “principe drago della Mongolia”

Il Tyrannosaurus rex è un'icona dei carnivori. Con oltre 6 metri di lunghezza e 9 tonnellate di peso, il gigante spaccaossa è il più grande e l'ultimo della sua famiglia di carnivori. Ora un nuovo tirannosauro, molto più piccolo, sta completando la storia evolutiva del famoso dinosauro. . Descritto questa settimana sulla rivista Nature, il dinosauro è stato identificato per la prima volta grazie a due scheletri parziali che comprendono ossa del cranio, vertebre, parte delle anche e ossa degli arti. Complessivamente, i pezzi rivelano la presenza di un esile tirannosauro che si aggirava nella Mongolia cretacea circa 86 milioni di anni fa e che era lungo circa 3 metri, ovvero la dimensione di un giovane T. rex che si aggirava per il Nord America 20 milioni di anni dopo. In effetti, Khankhuuluu sembrava addirittura un giovane tirannosauro di dimensioni maggiori, con orbite oculari rotonde, denti simili a lame e mascelle lunghe e poco profonde, più adatte a mordere velocemente che con forza. Khankhuuluu non si limita ad aggiungere un altro dinosauro alla lista dei dinosauri in continua crescita. “Khankhuuluu ci dà la storia delle origini dei tirannosauri”, afferma la paleontologa dell'Università di Calgary e coautrice dello studio Darla Zelenitsky. Scoperta di un nuovo tirannosauro All'inizio degli anni '70, il paleontologo mongolo Altangerel Perle trovò un paio di scheletri parziali di tirannosauro nella parte orientale del Paese. Le ossa sembravano simili a quelle di un piccolo tirannosauro a cui era già stato dato un nome, Alectrosaurus. Ma quando il paleontologo dell'Università di Calgary e coautore dello studio Jared Voris ha studiato le ossa durante un viaggio di ricerca in Mongolia nel 2023, si è subito reso conto che le ossa non appartenevano affatto ad Alectrosaurus. Le ossa dei due scheletri appartenevano a una nuova forma di tirannosauro che attendeva di essere scoperta nelle collezioni da mezzo secolo. “Aveva caratteristiche come una camera d'aria cava nell'osso nasale, che nessun'altra specie di tirannosauro possiede”, spiega Voris. Il fossile meritava un nuovo nome ed è stato riclassificato come Khankhuuluu. Voris ha già trovato tirannosauri nascosti in bella vista. Nel 2020, Voris e colleghi hanno dato un nome al tirannosauro Thanatotheristes, risalente a 80 milioni di anni fa, partendo da ossa assegnate a un'altra specie rinvenuta in Alberta.