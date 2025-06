Curiosità La bottarga sopra la pasta

Lo sapevi? Quella polvere ambrata sulla pasta, quel gusto deciso che richiama il mare. Stiamo parlando della bottarga, una squisitezza che molti collegano subito alla Sardegna o alla Sicilia. Ma se vi dicessi che la sua storia non si conta in secoli, bensì in millenni? Tendiamo a considerarla un gioiello della tradizione italiana, ma in realtà le sue origini affondano in epoche antichissime e affascinanti. Immaginate un tempo in cui conservare gli alimenti rappresentava una vera sfida quotidiana. Qualcuno, con un'intuizione straordinaria, scoprì che salare ed essiccare le uova di pesce permetteva di ottenere una riserva preziosa e duratura. Ma chi furono i primi a tramandare questa pratica? Il viaggio ci porta indietro di oltre 3000 anni, tra le onde del Mediterraneo, dove un popolo di straordinari navigatori scriveva la storia del commercio marittimo: i Fenici. Furono proprio loro a perfezionare e diffondere questa tecnica, regalando al mondo quello che oggi conosciamo come il "tesoro del mare". La prossima volta che assaporerete un piatto a base di bottarga, fermatevi un istante a riflettere. Non starete gustando solo un condimento, ma un frammento di storia antica. Un’eredità che ha attraversato il tempo e i mari, arrivando fino alle nostre tavole.