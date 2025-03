Piatti a s'antiga: sanguinaccio di maiale salato

Il sanguinaccio di maiale salato è un piatto tradizionale della cucina italiana, particolarmente diffuso nella regione del Sud e in Sardegna. Questo piatto unisce sapori intensi e ingredienti semplici, rendendolo una scelta ideale per gli amanti dei piatti di carne. Il sanguinaccio chiamato in sardo sanguineddu o sambini de porcu è legato alle antiche tradizioni agro-pastorali ed in particolare all’allevamento domestico del maiale.



Ingredienti:

– 1 kg di sangue di maiale fresco – 500 g di pancetta affumicata – 2 cipolle – 4 spicchi d’aglio – Prezzemolo fresco – Sale qb – Pepe nero macinato qb – 2 cucchiaini di peperoncino in polvere (facoltativo) – Olio extravergine d’oliva qb.

Iniziate pulendo il sangue di maiale con cura. Lavatelo abbondantemente sotto acqua corrente fino a quando non risulterà più viscido. Tagliate la pancetta a cubetti piccoli e mettetela in una padella grande insieme alle cipolle tritate e agli spicchi d’aglio schiacciati. Aggiungete un filo d’olio extravergine d’oliva e lasciate soffriggere a fuoco medio-alto finché la pancetta non diventa dorata e croccante. A questo punto, aggiungete il sangue di maiale alla padella, mescolando continuamente per evitare la formazione di grumi. Aggiungete il sale, il pepe nero e il peperoncino in polvere (se desiderate un sapore piccante) e continuate a mescolare per amalgamare bene gli ingredienti. Riducete la fiamma al minimo e lasciate cuocere il sanguinaccio a fuoco lento per circa 2 ore, mescolando di tanto in tanto per evitare che si attacchi al fondo della padella. Durante la cottura, potete aggiungere un po’ d’acqua se il composto risulta troppo denso. Quando il sanguinaccio avrà raggiunto una consistenza densa e cremosa, spegnete il fuoco e lasciatelo raffreddare per qualche minuto.

Fate alcuni sacchetti con le budella, riempiteli a metà con il sangue e legateli bene. Fate bollire una pentola d’acqua. Appena l’acqua bolle, immergetevi i sanguinacci per 15 minuti, scolateli e fateli raffreddare. Tagliatelo a fette e servite.



Il sanguinaccio di maiale salato è un piatto dal sapore deciso, ideale da gustare accompagnato da del pane tostato o focaccia. Questo piatto tradizionale è perfetto per una cena in famiglia o per festeggiare occasioni speciali.