Mirinzana in forru MELANZANE ALLA SASSARESE

INGREDIENTI · melanzane dell'orto · aglio · prezzemolo · olio extravergine d'oliva · sale .





PREPARAZIONE Tagliare le melanzane in due metà nel verso della lunghezza almeno un'ora prima della cottura (la vera ricetta prevede che venga cucinata sul braciere). Incidere la polpa creando un reticolo ortogonale e cospargere di sale le superfici incise facendo in modo che penetri nei tagli.





Dopo un'ora strizzare le melanzane dall'acqua in eccesso, ottenuta con lo spargimento del sale. Condire con emulsione di olio evo, aglio e prezzemolo, preparata precedentemente e lasciata marinare. Cuocere a fuoco vivo fino a vedere la melanzana dorata.





La città di Sassari è sempre stata ricca di orti, grazie ai suoi terreni fertili e alle abbondanti falde acquifere, sorgenti e canali. Pare che già dall'epoca sumerica (ca. 2800 a.C.) la zona di Sassari fosse conosciuta come un bacino di produzioni orticole.





Le prime informazioni scritte sugli orti di Sassari si hanno solo a partire dal 1300 circa, da questa data in poi, la città viene descritta da diversi autori come ricca di fonti d'acqua e caratterizzata da una fiorente orticoltura e da attività di mulini.





Nel corso dei secoli, le tecniche di coltivazione e d'irrigazione sono rimaste pressoché invariate, almeno fino ai primi del 1900 quando si inizia ad utilizzare tecniche più moderne. Alla base della coltivazione degli orti c'è sempre stata una programmazione annuale dei raccolti per permettere all'ortolano di avere un reddito continuo per tutti i mesi dell'anno. Le decisioni sulle colture da seminare erano legate in prima linea alle stagioni e alle condizioni metereologiche. La cucina tipica sassarese è ricca e variegata, composta da molte pietanze fortemente legate alla tradizione contadina della città ma diffusa e legata anche alle tradizioni dei centri vicini.





Le verdure sono infatti regine nella maggior parte delle pietanze locali, assieme alle parti meno pregiate degli animali da macello, in particolare agnello e maiale.





Gli ortaggi più conosciuti ed utilizzati della cucina sassarese sono la melanzana (mirinzana), la cipolla (ziodda) e le fave (faba). Le melanzane al forno sono il piatto simbolo della città di Sassari, amatissimo al punto che una canzone tradizionale ne elogia il gusto e la piccantezza.