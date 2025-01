La misteriosa tavoletta di Dmanisi: una scrittura sconosciuta che sfida il tempo

Il confronto grafico dei caratteri con decine di sillabiche e alfabetiche ha individuato una relativa, non piena, somiglianza con ciascuna di esse. Le somiglianze sono state individuate soprattutto confrontando i caratteri della scrittura Bashplemi con le scritture caucasiche (georgiano Mrgvlovani, albese, proto-georgiano). albanese, proto-georgiano). Sono state riscontrate anche somiglianze con le scritture settentrionali, brahmi e semitiche. La direzione dell'iscrizione è orizzontale, da destra a sinistra o viceversa. In base all'analisi della sequenza dei caratteri, è meno probabile che si tratti di un boustrophedon. A questo punto, è impossibile datare la tavoletta. Tuttavia, tenendo conto delle forme grafiche dell'iscrizione e del manufatto dell'iscrizione e dei manufatti rinvenuti durante gli studi di profondità dell'area in cui è stata rinvenuta la tavoletta, l'iscrizione può essere l'iscrizione può essere fatta risalire alla tarda età del bronzo/prima età del ferro. Gli scavi archeologici condotti in questo luogo archeologicamente abbondanti forniranno le risposte a tutte le altre domande. La decifrazione dell'iscrizione scoperta nella storica Dbaniskhevi può diventare un evento notevolmente interessante e significativo.

Nell'autunno del 2021 è stata scoperta una tavoletta nella città di Dmanisi (storica Dbaniskhevi), in Georgia, vicino al lago Bashplemi. Mentre si pescava nel bacino artificiale tra gli affluenti di destra del fiume Mashavera, alcuni abitanti del luogo si sono imbattuti in una tavoletta incisa. Questa tavoletta, grande come un libro, reca 60 segni o caratteri, di cui 39 diversi l'uno dall'altro. Le incisioni lasciano intendere possa trattarsi di una scrittura sconosciuta Le forme grafiche della tavoletta scoperta sono campioni di una scrittura. I segni della tavoletta rappresentano senza dubbio una scrittura. 39 segni originari ricompaiono per un totale di 60 segni. complessivamente 60 segni. In base all'analisi mineralogica, l'iscrizione è su basalto di origine locale. Il metodo di iscrizione su pietra di basalto è originale fino a un certo punto. L'iscrizione è stata realizzata per mezzo di trapani, presumibilmente di due tipi diversi e di materiale abrasivo.