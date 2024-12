L’arte antica dell’enigmistica: allenare la mente con i cruciverba

Sotto l’ombrellone, in stazione o nella sala d’attesa di un medico, milioni di italiani si immergono nel meraviglioso mondo dell’enigmistica, sfidando la propria mente con definizioni argute e incastri linguistici. Ma cosa rende l’enigmistica così affascinante? In primo luogo, stimola la memoria. Prendiamo, ad esempio, la definizione “Do latino di due lettere”. La risposta, UT, è un classico intramontabile che si imprime nella mente. La ripetizione e il riconoscimento di schemi rafforzano il nostro bagaglio mnemonico, trasformando il cruciverba in un esercizio cognitivo accessibile a tutti. Tuttavia, il piacere dell’enigmistica non si limita alla memoria. È una questione di ingegno, di capacità di osservare il quadro generale e di riconoscere le connessioni tra le definizioni e le lettere già inserite. C’è chi preferisce affrontare ogni incrocio con calma e dedizione, e chi si arrende momentaneamente, lasciando spazio all’intuizione che arriva dopo una pausa. Va sottolineato che alcune persone possiedono una memoria e un talento naturale che permettono loro di risolvere cruciverba con estrema facilità.





Per altri, il processo è più graduale, ma non meno gratificante. Quel momento in cui si completa l’ultima casella è una piccola vittoria personale, un trionfo dell’ingegno umano. L’enigmistica è molto più di un passatempo: è un viaggio attraverso le parole, un modo per allenare la mente e, perché no, condividere con gli altri. Provate a coinvolgere un amico o a chiedere aiuto al “pubblico”: non c’è nulla di più appagante che risolvere un cruciverba insieme, ridendo e imparando qualcosa di nuovo. Perché, in fondo, ogni definizione risolta è un tassello in più nel grande puzzle della conoscenza.

L’enigmistica, da oltre un secolo, rappresenta uno degli allenamenti mentali più diffusi e apprezzati, un passatempo che unisce tradizione e sfida intellettuale. Ma da dove nasce questa passione? Per comprenderlo, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, fino agli antichi Greci, che furono i primi a cimentarsi con l’anagramma, un gioco linguistico in grado di trasformare parole e frasi, svelandone significati nascosti. Il cammino dell’enigmistica si è poi evoluto, passando per il Medioevo, quando i monaci si dilettavano con enigmi e indovinelli, fino al 1913, anno in cui venne pubblicato il primo cruciverba moderno. Fu sul supplemento domenicale americano "Fun" che Arthur Wynne, un giornalista britannico, ideò un passatempo chiamato Word-Cross, che rapidamente conquistò il pubblico. Il resto è storia. In Italia, il cruciverba trova il suo apice con La Settimana Enigmistica, il celebre periodico fondato nel 1932. La genialità di figure come Pietro Bartezzaghi contribuì a fare del settimanale un’icona culturale.