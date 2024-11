Su ghisadu de petza ula TOCCHETTI DI BUE ROSSO COTTI NELLA PASSATA DI POMODORO

INGREDIENTI

per 6 persone

· 1 kg di carne a tocchetti

· 1 carota

· mezza costa di sedano

· 1 cipolla

· 1 bicchiere di vino bianco o vernaccia

· 3 litri di passato di pomodoro





PREPARAZIONE

Far soffriggere cipolla, sedano e carota tagliati finemente,aggiungere la carne a tocchetti e far rosolare per bene,irrorare con un buon vino bianco (o vernaccia) e aggiungere il passato di pomodoro. Insaporire con qualche fogliolina

di basilico e un rametto di timo selvatico.

A cottura ultimata, si separava la carne dal sugo.

Con il sugo venivano conditi i ravioli (ripieni di ricotta o formaggio).

La carne veniva servita come secondo piatto.





Il Bue Rosso, la razza chiamata anche Sardo-Modicana, nasce alcuni secoli fa in Sardegna grazie all'importazione di alcuni tori di Modica, paese in provincia di Ragusa.

Dall'incrocio dei tori con la razza rossa, presente in Sardegna e chiamata “Montiferru”,ha avuto origine la razza bovina che ha dimostrato di sapersi acclimatare perfettamente, crescendo allo stato brado nei pascoli della Sardegna.

Tutte le fasi di allevamento di questa razza sono regolate da un rigido disciplinare di produzione e il processo di filiera è certificato dal marchio “Bue rosso”.

Le carni hanno rilevanti quantità organolettiche e nutritive, soprattutto

nei vitelloni di 18-20 mesi di età, grazie alle essenze mediterranee presenti nel pascolo brado.