La Kings League arriva in Italia: il calcio stravolto dalle regole di Piqué

Come se non bastasse, i gol segnati negli ultimi due minuti di ogni frazione valgono doppio, trasformando ogni finale in una corsa contro il tempo e una sfida all’ultimo respiro. Nessun match può terminare in parità. In caso di equilibrio, il vincitore sarà deciso dagli shootout, una variante spettacolare dei calci di rigore in cui il giocatore parte da centrocampo e deve battere il portiere in una sfida uno contro uno. Questo mix di casualità, strategia e adrenalina rende la Kings League unica, catturando l’attenzione di milioni di appassionati che la seguono in streaming sulle piattaforme digitali. L’Italia, patria di una lunga tradizione calcistica, si prepara a scoprire se il pubblico accoglierà con entusiasmo questa formula tanto diversa, già virale all’estero. La scelta dell’Allianz Stadium per la finale dimostra l’ambizione di questo evento, che mira a diventare un fenomeno globale. La Kings League non è solo un torneo, ma una rivoluzione calcistica che unisce sport e spettacolo, cambiando le regole del gioco per sempre.

Dal 1° gennaio 2025 l’Italia sarà protagonista della Kings League, il torneo calcistico ideato da Gerard Piqué che ha già conquistato Spagna e Sud America. Sedici paesi si sfideranno in un torneo di soli 12 giorni, che culminerà con la finale del 12 gennaio all’Allianz Stadium di Torino. Non sarà il calcio che conosciamo: la Kings League stravolge le regole tradizionali, mescolando sport e intrattenimento in una formula che promette di lasciare il segno. Il match inizia con un pallone che cade da una gabbia sospesa, e per il primo minuto ogni squadra può schierare un solo giocatore. Progressivamente, ogni 60 secondi, altre pedine si aggiungono al campo fino a un massimo di cinque giocatori per squadra entro cinque minuti. Ma non è tutto: al minuto 18 la partita si interrompe per il lancio di un gigantesco dado, che decreta quanti giocatori ogni team potrà utilizzare per il resto del tempo.