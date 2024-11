Piatti a s'antiga: Sa Merca

Ingredienti

Muggini locali di media grandezza (450 gr)

Sale (fino a 200 gr/l d’acqua, in base alla durata di conservazione)

Erbe palustri locali, “Sa Ziba” (Salicornia)

Preparazione

Per preparare Sa Merca, un piatto dalla storia antica e dalla tecnica di conservazione unica, occorre desquamare e sviscerare i muggini, per poi immergerli in acqua salata. La quantità di sale è fondamentale: più sale si aggiunge, più lungo sarà il periodo di conservazione del pesce. Una concentrazione di circa 200 grammi per litro d’acqua è ideale per una lunga durata.

Portare l’acqua salata con i muggini a bollitura e cuocere per circa 30 minuti. Una volta cotti, scolare i muggini e lasciarli raffreddare all’ombra, distesi sulle erbe palustri. Il raffreddamento deve avvenire all’aperto per circa 30 minuti, ma non troppo a lungo, affinché il pesce mantenga una leggera umidità. Infine, i muggini vengono avvolti nella “sa ziba”, la salicornia, che funge da involucro naturale, mantenendo il pesce morbido e profumato.

Origini e Tradizione

Questo piatto tipico della cucina cabrarese ci riporta a un’epoca in cui i pescatori, lontani da casa per giorni, avevano bisogno di cibi che si conservassero a lungo senza refrigerazione. La salicornia non solo protegge il pesce dall’eccessiva asciugatura, ma gli conferisce un aroma delicato e inconfondibile. Si pensa che il termine “merca”, dal significato etimologico di “cibo salato”, sia nato proprio per descrivere questa tecnica di conservazione.

Sa Merca è più di un piatto: è il sapore autentico di una tradizione marinara che ancora oggi continua a raccontare storie di mare e di resistenza.