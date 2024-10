Michael Schumacher: L'ultima gara in Ferrari a Interlagos, 18 anni fa

Il tedesco partì 10° a causa di un problema alla pompa del carburante avuto in qualifica. Schumacher fece un'ottima partenza,sverniciando subito le BMW Sauber di Kubica e Heidfeld,la Toyota del fratello Ralf e la Honda di Barrichello. Dopo una Safety Car causata da un incidente tra le Williams di Rosberg e Webber,la corsa riprende con il tedesco a caccia di Fisichella: nel tentativo di sorpasso sull'italiano,Schumi fora la gomma posteriore sinistra per via di un contatto minimo con l'ala anteriore della Renault. Il tedesco,di conseguenza,torna ai box ritrovandosi addirittura con un giro indietro rispetto a tutti i suoi avversari e a 38" dal penultimo Monteiro (MF1 Toyota).





Da quel momento il tedesco della Ferrari diede il via ad una furiosa rimonta da vero campione qual'è facendo tantissimi giri da qualifica e tanti sorpassi. In molti (telecronisti e giornalisti in primis) erano dispiaciuti del perchè decise di ritirarsi dopo lo spettacolo che diede quella domenica. Infine il tedesco rimontò fino al 4° posto finale dopo aver superato straordinariamente a pochi giri dalla fine anche la McLaren di Raikkonen (suo successore in Ferrari nel 2007) con una bellissima manovra all'interno che fece impazzire di gioia i suoi meccanici. L'imprenditore Flavio Briatore, TP della Renault dell'epoca,disse su Schumi che in quella gara volava ed era inarrestabile.





Ad Alonso era bastato arrivare in 2 posizione per conquistare il suo secondo titolo mondiale. Quella gara la vinse l'altro ferrarista (Massa) con Button 3°.

Nella pista di Interlagos, ci fu l'ultima gara della stagione 2006 della F1. Michael Schumacher,con tante difficoltà,ha dato una lezione di guida a tutti nella sua ultima gara con la Ferrari a suon di sorpassi. Quel ritiro dalle corse non fu definitivo per lui,perchè tornò in F1 dal 2010 al 2012 con la Mercedes ma senza ottenere grandi risultati. Il campionato piloti per il Kaiser era compromesso. Per sperare nell'8°titolo in Brasile,si sarebbe dovuta verificare questa combinazione: vittoria di Schumi con Alonso ritirato o fuori dai punti. Una roba impossibile.