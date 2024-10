Figurine Panini: Il mito dei calciatori in miniatura. 60 anni di passione e collezionismo

Quelle figurine non erano solo immagini, ma pezzi di storia da completare all'interno di un album che, anno dopo anno, diventava sempre più ricco e sofisticato. Dagli stemmi ufficiali alle foto delle squadre, fino alle coreografie delle curve: ogni pagina raccontava la passione del calcio italiano. "C'è l'ho", "Mi manca". Frasi che hanno fatto eco nei cortili, nelle piazze e persino nei salotti di casa, coinvolgendo amici e sconosciuti in una febbrile caccia al pezzo mancante. Le figurine non erano solo un gioco: erano un modo per condividere, per scambiare, per alimentare quella passione che va oltre il semplice tifo. E se i social media hanno cambiato il mondo, le Figurine Panini non sono rimaste indietro. Le comunità di collezionisti si sono espanse a dismisura, abbracciando l'intero Paese e rendendo ancora più accessibile quel mondo magico fatto di piccoli ritratti di carta. Oggi, anche grazie alla tecnologia, l'album Panini continua a evolversi, ma resta fedele a ciò che è sempre stato: un tesoro di ricordi e di sogni.

Chi non ha mai sentito il fruscio di un pacchetto di figurine appena aperto, il profumo della carta fresca, il batticuore nell'estrarre una nuova immagine da aggiungere all'album? È un rito che attraversa generazioni e unisce appassionati di tutte le età. Dal 1960, le Figurine Panini sono diventate una piccola lotteria quotidiana, un simbolo di tradizione, nostalgia e innovazione. L'idea di Giuseppe e Benito Panini fu geniale nella sua semplicità: immortalare i calciatori della Serie A in piccoli ritratti da collezionare, scambiare e custodire gelosamente.