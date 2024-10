Padre Amorth: 70.000 esorcismi e una battaglia contro il maligno che non si ferma

Non affrontava mai un esorcismo senza aver prima escluso altre spiegazioni cliniche o psichiatriche per il comportamento dei suoi pazienti. In molti casi, le sue sessioni si svolgevano come una forma di preghiera diagnostica, che serviva a capire se vi fosse davvero una presenza demoniaca?( Biographics ). Solo quando i sintomi erano inequivocabili – come il parlare lingue sconosciute o manifestazioni di forza sovrumana – si procedeva con l’esorcismo vero e proprio. Nonostante le critiche e lo scetticismo che spesso circondano la pratica dell’esorcismo, Padre Amorth era convinto che il diavolo fosse una presenza reale e pericolosa nel mondo, pronta a "dar battaglia" ma, alla fine, destinata alla sconfitta. La sua fede incrollabile era alimentata da una profonda devozione a Maria, che considerava la nemica per eccellenza del maligno.





“Il diavolo può vincere alcune battaglie”, diceva spesso, “ma non vincerà mai la guerra”?( Biographics ). Padre Amorth non si limitava agli esorcismi come mera pratica spirituale; era anche un uomo di grande comunicazione e condivisione, desideroso di diffondere la conoscenza su questo aspetto della fede cristiana. Autore di diversi libri sul tema e soggetto di numerose interviste, ha affrontato apertamente le critiche e i dubbi della modernità con il sorriso e la convinzione di chi ha combattuto "una battaglia nella battaglia". Il suo lascito è ancora vivo oggi, con molti esorcisti che continuano a seguire le sue orme e la sua metodologia, mentre la sua figura resta un riferimento per chi crede nella necessità di confrontarsi con il male in tutte le sue forme.

Padre Gabriele Amorth, scomparso nel 2016 all’età di 91 anni, è stato una figura iconica e controversa all’interno della Chiesa cattolica. La sua notorietà è legata alla sua instancabile attività di esorcista, un campo che lo ha visto impegnato per oltre trent'anni, dal 1986 al 2007. Durante la sua lunga carriera, ha dichiarato di aver praticato oltre 70.000 esorcismi, una cifra impressionante che lo colloca come uno degli esorcisti più attivi e noti al mondo. Tuttavia, lo stesso Amorth riconosceva che solo un centinaio di questi casi erano autentiche possessioni demoniache, mentre la maggior parte riguardava problemi psicologici o psichiatrici che richiedevano altri tipi di trattamento?( Biographics ). Padre Amorth, formatosi sotto la guida di Padre Candido Amantini, un altro famoso esorcista, era conosciuto per il suo approccio sistematico e meticoloso.