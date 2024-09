Silvan: "La magia è una cosa seria"

Silvan ha sempre mantenuto un impegno rigoroso, allenandosi quotidianamente per oltre due ore con il mazzo di carte, segno della sua dedizione alla professione. Un curioso aneddoto riguarda il padre, che somigliava al celebre attore di Hollywood Rodolfo Valentino. Pare che fosse persino più affascinante, essendo alto ben 1,90, mentre Valentino non raggiungeva la stessa altezza. Case di produzione americane lo cercarono per offrire opportunità cinematografiche, ma a causa della mancanza di doppiaggi all'epoca e della sua scarsa conoscenza dell’inglese, preferì restare a Venezia. La storia è andata decisamente meglio per il figlio. Oggi, il grande Mago Silvan è uno dei pochi al mondo ad avere le mani assicurate per milioni di euro, conferma del suo talento e del suo status leggendario nel mondo della magia.

Silvan, al secolo Aldo Savoldello, è uno dei maghi più celebri al mondo e tutt'oggi è considerato tra i migliori in assoluto. La sua passione per la magia è nata presto, e quando da bambino annunciò al padre che voleva diventare un mago, quest'ultimo lo portò dallo psichiatra, forse pensando che si trattasse di un capriccio. Ma per Silvan, la magia era davvero una cosa seria. Con una carriera iniziata a soli sette anni, intrattenendo i coetanei nell'oratorio Don Bosco, ha scalato rapidamente il successo, arrivando a esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi del mondo.