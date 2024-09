Piatti a s'antiga: Pane frattau

INGREDIENTI · gr. 400 di pane carasau · gr. 50 di pomodori pelati · gr. 100 di pecorino grattugiato · n. 4 uova · n. 1 spicchio d'aglio · basilico abbondante





PREPARAZIONE Va preparato un sugo leggero con pomodori pelati, aglio, olio extravergine di oliva e basilico. Il tutto deve cuocere per 10-15 minuti.





Nel frattempo si fa bollire, a parte, in un tegame largo e alto, dell'acqua con un pizzico di sale. Dopo di ciò, si spezza il pane e pezzo per pezzo si immerge, solo un attimo, nell'acqua bollente e si adagia sui piatti dei vari commensali. Strato dopo strato si condisce col sugo preparato precedentemente e una spolverata di pecorino, fino a raggiungere la dovuta porzione. Infine, nella stessa acqua, si fanno cuocere le uova in camicia che verranno adagiate sul piatto pronto.





Un piatto tipico della Sardegna pastorale tra i più conosciuti, molto nutriente, buono e facilissimo da preparare.

Il pane carasau, alla base di questo piatto, è il pane croccante, molto sottile, che le donne della Sardegna preparavano per i pastori che andavano sulle montagne a pascolare il gregge e stavano mesi lontani da casa, avendo quindi necessità di portare con se del cibo che non si deteriorasse nel tempo.

Le donne di casa preparavano il pane carasau una volta al mese e di solito in gruppo, perché lavorare l'impasto era molto faticoso; era un lavoro a catena, ognuna aveva un compito e tutto si eseguiva secondo un rituale magico e accorto. Il pane doveva durare almeno due mesi e quindi doveva essere fatto con attenzione.

Leggenda vuole che il Pane Frattau abbia le sue radici nelle vecchie usanze dei pastori: quando questi partivano all'alba con le greggi, riponevano nella loro “taschedda” (comodo zaino in pelle) il cibo per la giornata: un po' di pane carasau, del pecorino e dell'acqua.

Al tramonto, al rientro a casa, il pane carasau così conservato si sminuzzava (vrattau/frattau, appunto) dentro la "taschedda" e tutto ciò non veniva mai buttato, ma ammorbidito nel brodo condito con un po' di salsa di pomodoro e col pecorino rimasto e mangiato per cena. Queste sono le tradizioni pastorali più povere che hanno portato oggi a quella saporitissima pietanza arricchita dall'uovo in camicia.