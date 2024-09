Piatti a s'antiga: Minestra 'e merca MINESTRA DI MERCA

INGREDIENTI · gr. 200 di quagliato (merca, caxagedu salato, frue salata) · gr. 250 di cavolo cappuccio (giallo) · gr. 250 di patate · fregolina sarda · 2 pomodori freschi (maturi) · un bicchiere di olio extravergine di oliva · o battuto di lardo · basilico





PREPARAZIONE Si mettono a bollire le patate a dadini e il cavolo tritato finissimo; non appena l'acqua arriva ad ebollizione si aggiungono i due pomodori interni che vanno tolti quasi subito per essere pelati e dopo averli schiacciati con una forchetta si rimettono in pentola insieme al basilico.

Intanto un'ora prima si dissala sa merca (formaggio di pecora salato fresco) e anche questa si schiaccia bene con una forchetta.

Contemporaneamente si fa soffriggere il battuto di lardo in un bicchiere di olio extravergine di oliva.

Controllare intanto la cottura delle patate e dei cavoli; quando tutto è quasi cotto, aggiungere la fragolina e il soffritto, continuando la cottura fino ad ultimarla.

A fuoco spento si aggiunge la merca e si gira sino a squagliarla completamente. Far riposare 20 minuti prima di servire.





La storia degli abitanti delle regioni interne del Nuorese, prevalentemente popoli di pastori itineranti, ha dato vita ad una cucina e ad una alimentazione basata sul latte e sui formaggi.

Durante i lunghi mesi di transumanza dei pastori con le proprie greggi, il pane e i formaggi erano i prodotti irrinunciabili.





La quotidiana preparazione dei piatti della cucina barbaricina, ispirata appunto ai pochi prodotti che si avevano a disposizione, ha dato vita a molteplici ricette che raccontano ancora oggi le tradizioni e i profumi dell'isola.





È così che la minestra tipica del nuorese è insaporita dalla merca, un formaggio di pecora salato fresco, fatto asciugare e messo in salamoia fino al suo utilizzo. La grande quantità di sale utilizzato per conservare il formaggio e insaporirlo richiede, nella fase che precede la preparazione della minestra, di collocare la merca alcune ore in acqua.





Secondo la ricetta tradizionale, la minestra di merca viene preparata con il latte appena munto e una varietà di ingredienti a seconda delle diverse modalità di preparazione; proprio per il suo sapore e per il profumo particolare questa minestra si presta ad essere assaporata tiepida anche nelle sere d'estate.





È un piatto povero ed essenziale, ma di grande gusto. Caratteristiche che rendono la minestra di merca unica e inconfondibile.