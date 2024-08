Guinness World Records: Il terzo libro più venduto al mondo

Non riuscendo a trovare una risposta definitiva, Beaver ebbe un'intuizione geniale: creare un libro che contenesse e illustrasse tutti i record del pianeta. Da allora, il Guinness World Records è diventato un'icona globale, celebrando le imprese straordinarie e, talvolta, stravaganti degli esseri umani e degli animali. Il Museo del Guinness dei Primati, fondato nel 1976, è un luogo dove è possibile esplorare questi record, alcuni dei quali sono davvero incredibili. Pensate, ad esempio, al cane vivente più alto del mondo: Kevin, un alano maschio alto 97 centimetri, ben oltre la media della sua razza. Il successo duraturo del Guinness World Records è testimone della nostra insaziabile curiosità per il limite umano e naturale, una curiosità che continua a essere alimentata ogni anno con nuove edizioni e record sempre più sorprendenti.

Superato in vendite solo dalla Bibbia e dal Corano, il Guinness World Records continua a essere uno dei libri più popolari e diffusi al mondo. Pubblicato in oltre 100 paesi e tradotto in 23 lingue, il libro raccoglie più di 40.000 record in una vasta gamma di campi, alcuni dei quali sono decisamente curiosi e bizzarri. L'idea di creare un libro dei record nacque nel 1955 in Irlanda, quando Sir Hugh Beaver, direttore generale delle birre Guinness, si trovò coinvolto in una discussione durante una battuta di caccia su quale fosse l'uccello selvatico più veloce d'Europa: il piviere dorato o il gallo cedrone.