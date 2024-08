Perché devo pagare l'IRPEF? Scopri cos’è e come funziona l’imposta sul reddito delle persone fisiche

Hai mai sentito parlare di IRPEF, ma non sei sicuro di cosa sia esattamente o perché devi pagarla? Non preoccuparti, sei in buona compagnia! L'IRPEF, o Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, è uno dei principali tributi in Italia, e anche se spesso la chiamiamo "tassa", in realtà è un'imposta diretta che incide sul reddito delle persone fisiche.





Cos’è l’IRPEF?

L’IRPEF è un’imposta progressiva, il che significa che chi guadagna di più paga una percentuale maggiore di imposta rispetto a chi guadagna meno. Questa imposta si applica ai redditi delle persone fisiche, come salari, stipendi, pensioni, redditi da affitto, e molto altro.





Aliquote e Scaglioni per il 2024

Nel 2024, l'IRPEF è stata riformata e le aliquote sono state ridotte da quattro a tre. Ecco come sono strutturati i nuovi scaglioni di reddito:





Fino a 28.000€: Aliquota del 23%.

Oltre 28.000€ fino a 50.000€: Aliquota del 35%.

Oltre 50.000€: Aliquota del 43%.

Per esempio, se il tuo reddito annuo è di 30.000€, i primi 28.000€ saranno tassati al 23%, mentre i restanti 2.000€ saranno tassati al 35%.





Detrazioni IRPEF: Come Ridurre l’Imposta

Fortunatamente, l’IRPEF non è rigida: ci sono diverse detrazioni che puoi applicare per ridurre l'importo totale da pagare. Nel 2024, le principali detrazioni includono:





Spese Mediche: Puoi detrarre il 19% delle spese sanitarie sostenute durante l'anno.

Interessi sul Mutuo: Se hai un mutuo per l’acquisto della prima casa, puoi detrarre fino al 19% degli interessi passivi pagati.

Detrazione per Lavoratori Dipendenti: Per il 2024, questa detrazione è stata aumentata a 1.955€ per i redditi fino a 15.000€, elevando la "no-tax area" a 8.500€ per i dipendenti, parificata a quella dei pensionati. Poi ci sono anche le deduzioni ma vedremo meglio detrazioni e deduzioni in un altro appuntamento.





Come Calcolare l’IRPEF

Calcolare l’IRPEF può sembrare complicato, ma ecco un esempio pratico:





Immagina di avere un reddito lordo di 30.000€ nel 2024:





Fino a 28.000€: 28.000€ x 23% = 6.440€

Da 28.001€ a 30.000€: 2.000€ x 35% = 700€

Totale IRPEF Lorda: 6.440€ + 700€ = 7.140€





Successivamente, puoi sottrarre le detrazioni per ridurre ulteriormente l'importo da pagare. Ad esempio, se hai spese mediche detraibili per 500€, potresti ridurre l’IRPEF da pagare di 95€ (500€ x 19%).





L'IRPEF può sembrare un argomento ostico, ma conoscere come funziona e quali sono le possibilità di ridurre l'imposta è fondamentale per gestire al meglio le tue finanze. Nel prossimo appuntamento, parleremo dell’IVA, un’altra imposta con cui hai sicuramente già avuto a che fare.