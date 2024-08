Piatti a s'antiga: Burrida cagliaritana

Preparazione del Pesce

Se non si riesce a trovare il gattuccio già spellato, sarà necessario eseguire questa operazione manualmente. Lavate accuratamente il pesce, spellatelo e rimuovete le interiora. Conservate i fegatini, che saranno utilizzati per la salsa. Tagliate il pesce a trance e fatelo bollire in acqua salata. Una volta cotto, scolatelo e lasciatelo raffreddare in una terrina di terracotta.