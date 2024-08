Piatti a s'antiga: Anguidda Incasada (Anguille al Formaggio)

L'anguilla, con la sua carne delicata e saporita, si sposa perfettamente con il Pecorino Sardo in questo piatto tradizionale della cucina sarda: l'Anguidda Incasada. Questa ricetta, semplice ma ricca di sapore, affonda le sue radici nelle tradizioni più antiche dell'isola, dove la combinazione tra il sapore deciso del pecorino e la morbidezza dell'anguilla rappresenta un connubio perfetto.

Ingredienti per 4 persone:

4 anguille freschissime

3 spicchi d'aglio

Pecorino Sardo tipo Fiore Sardo DOP a piacere o Pecorino Sardo maturo DOP

Un cucchiaio abbondante di formaggio grattugiato per ogni commensale

Preparazione:

Cottura delle Anguille: Le anguille vanno prima cotte in abbondante acqua salata, aromatizzata con tre spicchi d'aglio. È importante che l'acqua sia ben salata per esaltare il sapore naturale dell'anguilla. Scolare e Cospargere: Una volta cotte, scolate le anguille e disponetele su un piatto da portata. Mentre sono ancora calde, cospargetele generosamente con il Pecorino Sardo grattugiato. Il formaggio, sciogliendosi leggermente, formerà una crosta saporita che esalterà il gusto del pesce. Servizio: Servite le anguille immediatamente, ben calde, accompagnate da un buon vino bianco sardo, preferibilmente un Vermentino.

Il Pecorino Sardo è un formaggio che porta con sé secoli di storia. Le sue origini risalgono ai tempi della civiltà nuragica, e nel corso dei secoli ha subito un'evoluzione che ha saputo mantenere viva la tradizione, pur adattandosi alle esigenze moderne. Conosciuto per il suo sapore robusto e la consistenza granulosa, questo formaggio DOP rappresenta l'essenza della Sardegna, una terra dove la pastorizia e la produzione casearia hanno radici profonde.

Tra i vari tipi di Pecorino Sardo, il Fiore Sardo è forse il più emblematico. Prodotto artigianalmente nella Barbagia di Ollolai, questo formaggio deve il suo nome agli antichi stampi in legno, che imprimevano un fiore sulla crosta delle forme. Oggi, il Fiore Sardo è ancora considerato un prodotto d'eccellenza, apprezzato per il suo sapore unico, frutto di una lavorazione che non ha mai tradito le tecniche ancestrali.

L’anguilla è da sempre un ingrediente molto apprezzato nella cucina sarda, tipicamente consumata durante il periodo natalizio, ma che, grazie alla sua disponibilità, trova spazio sulle tavole sarde in qualunque periodo dell’anno. La sua preparazione con il Pecorino Sardo è un esempio di come la cucina tradizionale sarda sappia esaltare i sapori locali con semplicità ed efficacia.

Questo piatto, che potrebbe sembrare rustico, in realtà rappresenta un concentrato di storia, cultura e tradizione, capace di evocare i sapori antichi e autentici della Sardegna. Provare l'Anguidda Incasada significa fare un viaggio indietro nel tempo, gustando un pezzo di storia sarda, impreziosito dal sapore intenso del Pecorino e dalla delicatezza dell’anguilla.